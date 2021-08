Fiestas en Olivos: se conocieron videos del cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena

Si hay foto, en la mayoría de los casos, hay video. Este martes, se conocieron las grabaciones de la fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la quinta de Olivos, en plena cuarentena estricta, cuando el resto del país tenía prohibido reunirse y circular.

Se trató, en principio, de dos videos. En el primero, puede oírse a la decena de presentes cantar el feliz cumpleaños. La primera dama sopla una vela de la torta de su cumpleaños, levanta las manos y grita “¡Gracias!”, con alegría. En el segundo, con copa de champagne en mano, se saluda con sus amigos y hace un brindis. Alberto Fernández observa, sonriente, sentado a la amplia mesa, mientras el perro del Presidente, Dylan, recorre el lugar a los ladridos.

Durante la celebración, nadie lleva puesto barbijo. El Presidente, siempre sentado a la mesa, incluso tose, aunque sobre el pliegue de su codo, en un momento.

La filtración de los videos partió del medio ultra K, El Destape, de Roberto Navarro. El sitio oficialista justificó la difusión de las imágenes como una anticipación a una supuesta operación de Mauricio Macri y la oposición para usarlo antes de las elecciones. Luego, la propia TV Pública difundió los dos videos de la misma fiesta. Más tarde, apareció un tercer video, del mismo episodio, desde distinto ángulo.

Control de daños. Los videos fueron divulgados cuando el Gobierno nacional intenta dejar el escándalo atrás, a menos de un mes de las elecciones. La primera reacción del oficialismo y del propio Presidente fue negar la existencia de las reuniones sociales en Olivos. Luego, cuando aparecieron las primeras imágenes en las redes sociales, poner en duda la veracidad de las fotografías.

En la imagen de la fiesta que desató el escándalo se lo ve al propio Alberto Fernández y a Fabiola Yáñez, y a otros nueve “invitados”: Carolina Marafioti, Sofía Pacchi, Florencia Fernández, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Rocío Fernández, Federico Abraham, Stefanía Domínguez.

Finalmente, cuando la situación se volvió insostenible, Alberto Fernández se refirió al hecho y pidió “disculpas”: “Fabiola convocó a sus amigos a un brindis que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, dijo el mandatario. Días más tarde, con un discurso furioso, criticó a quienes habían leído en su discurso un intento por responsabilizar a la primera dama. “Si piensan que me van a hacer caer por un error que cometí, sepan que me fortalecen”, lanzó el mandatario el lunes.

El escándalo generó un verdadero sacudón interno en el Frente de Todos y pases de factura del cristinismo al Presidente y su entorno. El “error” -así lo llamó Alberto Fernández y sus funcionarios”- pegó de lleno en el discurso de campaña del oficialismo y demasiado cerca de las elecciones -consideran- para que su efecto se diluya. Otra vez, entre este martes y este miércoles, el Presidente y Cristina Kirchner debieron volver a realizar gestos de unidad con dos actos: “Poné orden”, fue la recomendación de la vicepresidenta.