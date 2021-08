El primer equipo de Battaglia como DT de Boca

No tiene tiempo para perder. En su segundo entrenamiento como técnico de Boca, hoy Sebastián Battaglia empezó a trabajar en la formación para el partido del próximo sábado a las 20 contra Patronato de Paraná en la Bombonera, por la séptima fecha de la Liga Profesional. En el equipo que probó hoy hubo una sorpresa y un jugador que recuperó su lugar después de mucho tiempo. Además, cambió el esquema de juego que venía utilizando Miguel Angel Russo.

Battaglia sabe que tiene mucho por cambiar y mejorar. Por algo Boca está penúltimo y lleva diez partidos sin ganar. Entre sus premisas, además de conseguir un triunfo el sábado, quiere un equipo que vaya al frente y represente el sentimiento de los hinchas.

Hoy, en el entrenamiento en el predio de Ezeiza, el entrenador armó una formación con cuatro defensores, tres mediocampistas y tres delanteros. Es decir, dejó atrás el 5-3-2 que estaba jugando Russo y optó por un 4-3-3.

La sorpresa fue la inclusión de Luis Vázquez como centrodelantero acompañado por Briasco y Pavón. El juvenil de 20 años podría tener la oportunidad de jugar como titular justo ante el equipo donde se formó inicialmente (Boca le compró el 60% del pase a Patronato en 600 mil dólares por recomendación de Oscar Regenhardt, excoordinador de las inferiores).

Además, la presencia de Jorman Campuzano es una referencia clara de lo que pretende Battaglia en su equipo: un 5 bien clásico que le de orden.

Los once que arrancaron hoy fueron Rossi; Advincula, Izquierdoz, Rojo, Fabra; Medina, Campuzano, Ramírez; Briasco, Vazquez y Pavon.

Battaglia tiene todavía dos entrenamientos más para probar variantes y encontrar soluciones para el partido ante Patronato, que será el primero de tres encuentros en ocho días. Luego visitará a Platense y recibirá a Racing.

Cardona, descartado

Finalmente, los estudios que le realizaron a Cardona confirmaron que no sufrió una lesión muscular, pero podría perderse los próximos dos partidos. El colombiano podría reaparecer ante Racing el domingo 29. Una buena noticia para Battaglia porque no tiene otros jugadores de esas características en el plantel.

Villa no volvió

Sebastián Villa tenía permiso de la Justicia para permanecer hasta hoy en Colombia pero finalmente no regresó a la Argentina. A través de sus abogados pidió más tiempo para quedarse en su país. No quiere jugar más en Boca y está esperando que la dirigencia acepte alguna oferta para venderlo a Europa. En el club ya dejaron todo en manos de los abogados y no está claro qué podrá pasar con el delantero.