Mediante decretos, la provincia inyectó más de $500 millones para la EC SAPEM

Mediante dos decretos, el Ejecutivo provincial giró más de 500 millones de pesos a la empresa distribuidora de energía EC SAPEM para la concreción de distintas obras en la provincia.

El primer decreto es del 2 de agosto y es por un valor de 446 millones de pesos. El segundo, fue emitido el 5 del mismo mes y es por 90 millones de pesos. En total, la Provincia repartió 536 millones de pesos mediante un "aporte irrevocable" a cuenta de futuro incremento de capital para la empresa.

Este es el primer aporte que se conoce de la Provincia a la EC SAPEM para que pueda realizar obras. Quien constantemente recibe ayudas no solo para obras sino también para poder garantizar el normal servicio, es Aguas de Catamarca SAPEM que ya recibió más de 500 millones de pesos en lo que va del año.

Según los instrumentos legales, que llevan las firmas del gobernador Raúl Jalil y del ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Alberto Kozicki, fue la propia empresa la que solicitó los aportes de capital para "hacer frente a un plan de obras que pretende ejecutar para asegurar y mejorar el servicio de energía eléctrica". En ese marco, justifican las ayudas al sostener que "el objetivo de la creación de la SAPEM de Energía y las necesidades planteadas por la empresa corresponde al Estado abordar los mecanismos presupuestarios y contables a los fines de coadyudar a brindar el servicio esencial a su cargo evitando que el usuario se vea afectado por falta de infraestructura".

Explican más adelante que "los aportes irrevocables son fondos entregados a la sociedad por parte de socios o terceros con la intención de capitalizarlos".

En este marco, agregan que estos aportes "responden a la necesidad que pueden tener las sociedades de contar con fondos en forma inmediata cuando no obtienen financiación externa, no pueden asumir sus costos o no disponen del tiempo suficiente para realizar un debido aumento de capital".

"Así, los propios accionistas o terceros efectúan desembolsos como aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos", agregan los decretos al tiempo de recordar que la EC SAPEM tiene como principal accionista al Estado provincial al tener el 90% de su capital.

Así también, advierten que "los aportes solo se incorporarán al capital cuando la asamblea de la sociedad los acepte, se resuelva el aumento de capital y se emitan las acciones, conforme a los procedimientos legales establecidos a tales efectos".

Según los decretos, se delega al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente las facultades para gestionar los aportes, siendo la autoridad de aplicación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el instrumento legal.