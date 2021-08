“Marcha de las piedras”: emotivos actos en Plaza de Mayo y en Olivos

La hora indicada era a las 16, pero la gente comenzó a llegar con antelación a Plaza de Mayo, la Quinta Presidencial de Olivos y a otros puntos del país para recordar a los 109.105 mil muertos por el COVID-19 en el marco de la “Marcha de las piedras”. A los pies de la Casa Rosada, en la Ciudad de Buenos Aires, decenas de ciudadanos depositaron una piedra de manera simbólica y en memoria de familiares o amigos fallecidos en el marco de la pandemia.

La protesta tiene un especial contexto ya que fue convocada por las redes sociales en medio de la polémica política desatada con la difusión de la foto del cumpleaños en la residencia presidencial.

“Familia desmembrada, no son números ni piedras. Son seres queridos, que no pueden despedir. Mucho dolor”, señala un afiche sobre el piso, sostenido por varias piedras sobre las que se leen nombres de personas que fueron víctimas del COVID-19.

Los vecinos de la ciudad se fueron acercando a Plaza de Mayo en las primeras horas de la tarde para compartir sus historias de vida y sus vínculos con las víctimas. También se registró el mismo acto de memoria en otros puntos del país como Olivos, frente a la Quinta Presidencial, escenario de la foto que impactó con fuerza en el escenario político, a pocas semanas de las elecciones de medio término.

Se trató de una marcha de autoconvocados. Según folletos que circularon por las redes sociales desde hace más de una semana atrás, la marcha tenía como puntos de convocatoria a la Plaza de Mayo, Olivos y Municipalidades de todo el país. “Depositamos una piedra por cada ausencia. En paz, en orden, con respeto”, detalla el material viralizado en redes.

“Llevemos una piedra por cada familiar o amigo que perdimos durante esta pandemia. Llevemos una en nombre de los que están lejos”, agrega un breve texto al pie del folleto.

“Y, si no tenemos a nadie por quien llevar una piedra, acercate ese día a acompañar a todos aquellos que, durante este año y medio, tuvieron que transitar su dolor en soledad. Hagamos de esta marcha un gran abrazo ciudadano”, completó el comunicado que circuló en la última semana por las redes sociales.

Además de tener el fin de recordar a los familiares y amigos fallecidos en este año y medio de pandemia, los ciudadanos que se acercaron a los puntos de encuentro mostraron su disconformidad con el Gobierno y por cómo se gestionó la crisis sanitaria por el COVID-19.

“Ellos son los responsables, son los que tienen que administrar todo lo que pasa en el país. Son el Poder Ejecutivo y lo que han ejecutado es pésimo”, señaló una mujer que se acercó a la Plaza de Mayo para depositar su piedra frente a la Casa Rosada.

Es importante recordar que la marcha se da a pocos días de que estallara el escándalo por la fiesta en Olivos y también del pedido de disculpas del Presidente Alberto Fernández. Justamente hoy el mandatario volvió a referirse a la polémica originada por la fiesta de cumpleaños realizada en la Quinta en medio de la cuarentena estricta de 2020.

“Yo no soy ni me hago, no tengo una doble faz, todo el fin de semana me la pasé leyendo las cosas que decían los hipócritas y me cansé de recibir el cariño de mis compañeros. Y cuando más veía lo que decían los que me criticaban, más contento estaba de estar con mis compañeros y con este pueblo”, introdujo durante un acto que encabezó en La Matanza. “El único responsable de la cena soy yo”, fue el principal mensaje con el que intentó disculparse y dar por terminada la polémica política.