Alberto Fernández: “El único responsable por la cena soy yo”

El presidente Alberto Fernández volvió a referirse este lunes a la polémica originada por la fiesta de cumpleaños realizada en la Quinta de Olivos en medio de la cuarentena estricta de 2020.

“Yo no soy ni me hago, no tengo una doble faz, todo el fin de semana me la pasé leyendo las cosas que decían los hipócritas y me cansé de recibir el cariño de mis compañeros. Y cuando más veía lo que decían los que me criticaban, más contento estaba de estar con mis compañeros y con este pueblo”, introdujo durante un acto que encabezó en La Matanza

“Efectivamente, en la pandemia, por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. Yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije que esto pasó, que no debió haber ocurrido, tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, los únicos a los que les debo unas disculpas”, aseguró.

“Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo: me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto. Y si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes”, completó.

El viernes pasado, luego de que se conocieran fotos de una fiesta de cumpleaños realizada en la Quinta Presidencial de Olivos el 14 de julio de 2020, el jefe de Estado pidió perdón con una frase que generó polémica incluso dentro del Frente de Todos: “Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos, Sergio Berni, y el dirigente social Luis D’Elía -entre otros dirigentes afines al oficialismo- repudiaron públicamente la frase porque entendieron que había responsabilizado a la Primera Dama por el escándalo. Este lunes, Fernández pareció hablarles a ellos y también a la oposición, que impulsa un pedido de juicio político en el Congreso.

“Yo debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho y el único responsable soy yo. Me muevo como un hombre común, me siento un hombre común y a veces no tengo en cuenta que soy el Presidente y debo dar el ejemplo. Fue un error, lo asumí y pedí disculpas. Pero lo que todos ustedes deben saber que nunca me van a escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo. Nunca me van a escuchar pedir disculpas por arrodillarme frente al FMI y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron”, continuó en alusión a la gestión de Mauricio Macri.

Aplaudieron a Fernández en La Matanza el intendente local, Fernando Espinoza, el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Educación, Nicolás Trotta. Fue durante la inauguración del Centro Universitario de la Innovación.

La primera foto del festejo fue difundida por Eduardo Feinmann en el canal LN+. Voceros del Gobierno aseguraron que se trataba de una imagen retocada digitalmente. Horas después, Guadalupe Vázquez, periodista del mismo medio, publicó otro registro de mayor calidad en donde se puede ver a 12 personas, incluidos Yáñez y el presidente Alberto Fernández, y al perro Dylan. No hay distanciamiento social ni barbijos.

El decreto 576/2020, vigente en la fecha que se realizó el cumpleaños, prohibía los encuentros sociales en distritos que se encontraban en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), entre ellos el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según informó el ministerio de Salud ese martes 14 de julio de 2020 en las últimas 24 horas se habían confirmado 3.645 casos de coronavirus y habían fallecido 65 personas; y el total de contagios desde que comenzó la pandemia hasta ese día era de 106.910 y los fallecidos alcanzaban los 1.968.

Las primeras sospechas sobre la posibilidad de que se hubieran realizado fiestas en Olivos en medio de la pandemia surgieron cuando el periodista Gonzalo Zíver accedió y difundió en redes sociales el registro completo de visitas a la Quinta durante gran parte de 2020. De esa nómina, surgen los nombres de los presentes en las fotografías.

“Quiero decirles que en Olivos me encuentro con funcionarios, con gente que me necesita, con amigos y amigas, pero no me encuentro con empresarios a los que les doy ventajas y negocios del Estado. Quiero decirles que mis hermanos no se benefician con ninguna venta de empresas propias después de que las autopistas aumentan. Quiero decirles que nunca me voy a tener que disculpar por hacer un negocio con parques eólicos. Nunca voy a tener que pedir disculpas por crear una mesa judicial que persigue a los opositores. Nunca voy a tener que pedir disculpas por haber hecho que los espías no ingresen más a los tribunales para presionar a los jueces. Yo voy a renovar mi contrato con ustedes porque quiero el día que ya no sea presidente mirarlos a los ojos y que ninguno de ustedes me diga: “Me abandonaste, me dejaste sin cama y sin respiradores, me dejaste sin vacunas”, cerró.

Mañana, el jefe de Estado tendrá otro encuentro de alto voltaje política: irá con Cristina Kirchner y Sergio Massa a Avellaneda.

Video: el discurso completo de Alberto Fernández