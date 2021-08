El lapidario mensaje de Mario Pergolini tras la derrota de Boca ante Estudiantes

Un nuevo capítulo en la pelea entre Mario Pergolini y el Consejo de Fútbol de Boca. El exvicepresidente del Xeneize publicó una lapidario posteo que apunta directamente a la dirigencia por el mal momento del equipo, que aún no puede ganar en el torneo.

“Complicado. Feo. Triste. Desfigurado. Sin peso. En fin...”, escribió el conductor de Vorterix y ex Caiga Quien Caiga que acompañó al hoy presidente Jorge Amor Ameal como compañero de fórmula en las elecciones de 2019, pero que se fue por diferencias con Juan Román Riquelme.

En el escueto mensaje, Pergolini deja entrever que no le gusta cómo juega el equipo y no solo hace responsable a los jugadores y al cuerpo técnico, sino también a la dirigencia, muy cuestionada en este último tiempo por el mal mercado de pases.

Está claro que al conductor no le gusta el rumbo que tomó la comisión directiva y lo dejó en claro en varias oportunidades, casi siempre con posteos en sus redes sociales o con comentarios en el programa radial que conduce.

Pergolini fue compañero de fórmula de Ameal en las elecciones de 2019, en las que se sumó a último momento Riquelme para derrotar al oficialismo. Sin embargo, la convivencia fue muy complicada y en marzo de 2021 el periodista dio el portazo.

Los rumores de una relación tensa existieron casi desde el inicio. Sin embargo, en una primera instancia ambas partes se encargaban de desmentir una y otra vez la existencia de un conflicto.

Finalmente, fue Pergolini quien dijo basta tras entender que el Consejo de Fútbol tomó decisiones que los excedía e invadieron su espacio con la creación de la cuenta de @BocaPredio en las redes sociales. El proyecto fue encabezado desde el vamos por gente del Consejo de Fútbol y fue por fuera de los canales oficiales del Xeneize. Desde la prensa de la institución desconocían esta movida y no cayó nada bien.

Los conflictos no cesaron luego de la renuncia del conductor. Ya desde afuera, Pergolini se mostró muy crítico con el Consejo de Fútbol. Sin ir más lejos, tras la eliminación de Boca ante el Mineiro, disparó en las redes sociales: “Váyanse a cag... Esto es una vergüenza. Y nadie defiende a Boca. Dejaron pasar la anterior y acá está el resultado. Seamos vivos donde hay que serlo, no en la semana por tele chupándole las medias a Conmebol. Una vergüenza. Métanse el VAR en el or... Vamos Boca. Somos más que esto”.

“Después no podés salir a hacerte el patovica, a golpear gente, más siendo empleado del club, no podés salir a pegar. Aunque sea algo que a todos les hubiera gustado hacer. Yo cuento esto ahora y me quejo ahora porque cuando estuve ahí también me quejé. A mi Conmebol me puso una multa de 35 mil dólares por putearlos y decir que era medio un tongo su VAR”, completó la idea en su programa de radio.