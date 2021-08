Twitter ajustará su rediseño tras quejas de usuarios por fatiga visual

Hace unos días Twitter realizó uno de los cambios visuales más grandes que ha tenido la plataforma en tiempos recientes, aunque tendría que volver a hacer modificaciones por un cierto problema con la recepción del público.

Todo apunta a que la red social está tomando decisiones para cambiar aspectos del nuevo diseño después de que un grupo de usuarios dio a conocer que elementos del contraste presentado por las decisiones del nuevo estilo visual estarían siendo la causa de fatiga visual y, en los peores casos, migraña.

La semana pasada, Twitter decidió lanzar casi espontáneamente una actualización para todos los usuarios de su app móvil y de escritorio que cambió el aspecto de la plataforma de una forma bastante notoria. Uno de los primeros cambios fue el uso de la nueva fuente tipográfica original de la empresa, Chirp, la cual había sido anunciada previamente a comienzos de año como el “primer paso” en una restructuración de la identidad visual de la red social.

Los otros cambios que llegaron con la actualización en cuestión estuvieron dirigidos hacia el uso de colores, pues Twitter afirmó que buscaron evitar la presencia mayoritaria del color azul en la plataforma, a diferencia de como ha sido tradicionalmente hasta ahora. En aras de evitar tal color, se cambió el color de varios elementos en la interfaz como el de ciertos botones de interacción, un ejemplo de esto es el botón de seguimiento de cuentas.

Previamente, el botón de “seguir”, que aparecía en los perfiles que a los usuarios les pudiera interesar, aparecía en un color azul característico de la red social y al interactuar con este se cambiaba por un tono más oscuro y tenue para dejar en claro que ya se había usado. En la versión actual es todo lo contrario, pues al eliminar el color azul ahora el botón aparece de negro cuando no se ha usado y cambia por tonos blancos bastante notables cuando ya se está siguiendo a alguien, lo que puede ser desconcertante para varios usuarios acostumbrados en el modelo anterior.

Al respecto, la cuenta oficial de Accesibilidad de Twitter hizo una publicación afirmando que van a realizar cambios teniendo en cuenta las respuestas de los usuarios que han encontrado los cambios perjudiciales.

En el trino, la empresa afirma que los cambios se están haciendo en todos los botones con el objetivo de “que sean más agradables a la vista porque nos dijeron que la nueva apariencia es incómoda para las personas con sensibilidades sensoriales”.

Las quejas sobre los cambios en la plataforma no solamente han surgido debido a que las personas no estén acostumbradas, sino porque también se ha destacado que podrían ser un problema de accesibilidad para usuarios que necesiten ayudas visuales determinadas que con la previa versión de la plataforma funcionaban bien, pero con la actualización ya no están disponibles.

Varios usuarios también han destacado especialmente que la nueva fuente podría ser uno de los problemas principales, pues al no permitir escoger algún otro tipo de tipografía estarían excluyendo a aquellas personas que requieren de letras con formas determinadas para la comprensión de los textos. Con respecto al tipo de letra, la compañía afirmó que también está estudiando posibles cambios para arreglar la situación.

Por ahora la empresa se ha comprometido a hacer cambios con los colores y contrastes para apelar a crear un mejor ambiente para la accesibilidad entre los usuarios, sin embargo, aún no se cabe cuándo se harán efectivas las modificaciones ni si están preparados para cumplir con toda la demanda de novedades que se están solicitando dentro de la plataforma.