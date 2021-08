“El Presidente es un caradura”: la oposición salió a criticar a Alberto Fernández

Apenas minutos después de que el presidente Alberto Fernández diera sus explicaciones en un acto en Olavarría por la cuestionada fiesta junto a amigos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena, algunos referentes de la oposición salieron a criticarlo duramente a través de las redes sociales. Una de ellas fue la exdiputada Elisa Carrió que, en diálogo con TN afirmó: “El Presidente es un caradura, no puede culpar a Fabiola por su responsabilidad”.

La líder de la Coalición Cívica agregó que “las entradas a Olivos no las determina Fabiola ni ninguna primera dama, sino el señor Presidente de la Nación. Porque Olivos no es una casa privada, sino una casa pública donde reside el Presidente de la Nación”.

Carrió además enfatizó que “el acceso a la ley de acceso a la información es la que lo obliga al Presidente a dar la información. No es que él lo hizo porque es transparente, lo hace porque es una obligación pública. Pero lo más grave es que hubo 50.000 muertos que no debieron morir, y la autora intelectual directa de estas muertes se llama Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la Argentina de la corrupción y el privilegio. Yo siempre denuncié pero nunca en campaña, y por eso es que no voy a pedir un juicio político en medio de una campaña”.

A su vez el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, que dijo en su perfil de Twitter: “El presidente Alberto Fernández dijo que no le gusta ocultar nada, pero no explicó por qué mintió y aseguró que la foto no era en la Quinta de Olivos. Su explicación no es la que merecen los argentinos”.

En tanto que el diputado Mario Negri, que impulsa la presentación en el Congreso de un pedido de juicio político contra el mandatario, aseguró: “Las disculpas del Presidente dejan gusto a poco. No es de caballero culpar a la pareja, debería hacerse cargo él. No fue solamente un descuido. Tampoco explicó por qué mintió a los argentinos al negar las reuniones sociales en Olivos. Se internó más en su laberinto”.

Otro integrante de la Cámara Baja, Fernando Iglesias, también fue muy duro contra el jefe de Estado por el escándalo de la fiesta en Olivos: “La culpa del desastre económico es de Macri. La del desastre sanitario, de la pandemia. La de la falta de vacunas, de Pfizer. La del vacunatorio VIP, de Ginés. La de los 108.000 muertos, de la oposición. La del cumpleaños fiestero, de Fabiola. Sos un holograma, Alberto Fernández”.

Por su parte Margarita Stolbizer, precandidata a diputada por el espacio que lidera Facundo Manes en Juntos, se preguntó: “¿A qué reunión de Fabiola se refiere Alberto Fernández? ¿A la que se hacía por zoom y convocó a través de Télam? ¿O a la que tuvo al menos 15 asistentes entre los que estaba el Presidente? Basta de mentiras inmorales y de aplausos llenos de cinismo. Pero ojo! Porque detrás de Él está Ella”.

Asimismo Florencia Arietto, asesora en Seguridad de Juntos, enfatizó: “Se victimiza y dice gracias por la comprensión? Este tipo es una vergüenza”.