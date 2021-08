“Fabiola convocó a sus amigos a un brindis que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”

En medio del escándalo por las visitas VIP a Olivos y tras la difusión de la foto del festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en plena cuarentena estricta, el presidente Alberto Fernández afirmó este viernes: “Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis., que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido, no va a volver a ocurrir”.

El mandatario – que encabezó un acto en la ciudad bonaerense de Olavarría por la ampliación de beneficiarios del Régimen de Zona Fría - se refirió así por primera vez a la imagen en la que se lo ve junto a su esposa y otras 10 personas celebrando en un espacio cerrado de la residencia de Olivos: sin barbijo ni distancia social, en clara violación de las restricciones y cuidados sanitarios impuestos por el Gobierno en aquellos días de julio de 2020.

“Debí haber tenido más cuidados, y no los tuve”, dijo el Presidente luego de responsabilizar a su esposa por la reunión social en la residencia presidencial.

“Les voy a pedir un permiso, que me dejen reflexionar con ustedes algunas cosas que tengo la necesidad de decir. Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, nunca quise esconderme detrás de nadie para dar la cara”, había abierto su discurso el Presidente. “Néstor (Kirchner) decía que somos gente común con responsabilidades importantes. Abrazamos un desafío muy difícil, sabíamos el país que nos dejaban, y apareció la pandemia y nos exigió muchas restricciones. Le pedí a muchos argentinos que nos acompañaran, porque era necesario cuidarnos, preservar la salud”, dijo antes de pedir disculpas.

“Olivos se convirtió en una ciudad. Iban gobernadores, diputados, empresarios, gente que tenía problemas por la pandemia y merecían ser recibidos. Viví todo ese tiempo en un gran vértigo, que me hizo tener reuniones no con 10 personas, sino con 100 personas”, siguió.

Aunque en los últimos días había negado la existencia de una reunión social en Olivos, el mandatario agregó: “Todos supieron quienes entraron porque nosotros lo contamos. No ocultamos nada. Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir”. Y agradeció los aplausos de los presentes: “No saben lo que bien que le hace a uno recibir la comprensión de hombres y mujeres”.

Hasta ahora, solo habían hablado sobre la cuestión el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, que calificó la fiesta como un “descuido” y sostuvo que se cometió “un error”. Y el el exjefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, que también le echó la culpa a la primera dama por haber organizado la fiesta: ¿Qué va a hacer Alberto, cagarla a trompadas a Fabiola?”, dijo.

El Presidente estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. La candidata a diputada del Frente de Todos en la Provincia, Victoria Tolosa Paz, participa de forma virtual. Antes de la palabra presidencial, Massa y Kicillof, en modo campaña, criticaron la “herencia recibida” del Gobierno de Cambiemos y pidieron el voto. “Ayúdennos, no volvamos para atrás”, pidió el titular de la Cámara baja.

En este contexto, Alberto Fernández anunció un beneficio aprobado por el Congreso que llegará a 3,1 millones de hogares. El régimen disminuye los componentes fijos y variables de la factura del servicio de gas por redes para los usuarios y las usuarias residenciales de “zona fría”, lo que les representará un descuento de entre el 30 y el 50 por ciento.

El beneficio alcanzará ahora al 44 por ciento de los usuarios y usuarias de gas del país, unas 12,8 millones de personas, gracias a la incorporación de más de 60 localidades de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Salta, San Luis, Jujuy, Catamarca, Córdoba, San Juan, La Rioja y Santa Fe.

El escándalo por el cumpleaños VIP de la primera dama

El fiscal federal Ramiro González, que ya estaba a cargo de la causa que investigaba las visitas VIP a Olivos, pidió este viernes a Casa Militar el listado de personal funcional y de carácter privado que asistió a la quinta de Olivos el 14 de julio del 2020, día en que Yáñez festejó su cumpleaños.

En esa fecha, además, en el AMBA estaba vigente un DNU que prohibía las reuniones sociales con más de 10 personas en espacios cerrados.

Aunque la causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, una avalancha de nuevas denuncias podrían desencadenar un conflicto de competencia con la justicia federal de San Isidro, que tiene jurisdicción sobre Olivos. Así, el expediente podría terminar entonces en manos de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Alberto Nisman.

Posible pedido de juicio político

El escándalo por la fiesta en la Quinta de Olivos del cumpleaños de Fabiola Yáñez en medio de la cuarentena estricta de 2020 provocó que un grupo de referentes de la oposición se preparen para presentar este viernes un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández.

Luego de que se diera a conocer la foto, los diputados Mario Negri, Luis Petri, Waldo Wolff y Cristian Ritondo impulsarán un pedido de juicio político contra el jefe de Estado, acompañados por otros integrantes de la oposición. Se trata de un proceso de remoción que debe tener la aprobación del Congreso de la Nación, aunque con el actual equilibrio de fuerzas que subsisten en la Cámara alta y baja sería difícil de concretarse.

Es que, si efectivamente este viernes se presenta el pedido de juicio político, se necesitaría una mayoría agravada en Diputados para que luego la solicitud pase al Senado de la Nación, bajo el comando de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ambos escenarios la oposición no cuenta con los votos necesarios.