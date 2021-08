Educación lanza el concurso “Para Catamarca, lo mejor de mí”

La idea de este proyecto es que niños y niñas de primaria puedan sumarse a la convocatoria y mostrar sus talentos, lo mejor que saben hacer para celebrar la fiesta patria de nuestra autonomía catamarqueña, resaltando la participación de todos los catamarqueños en la construcción de la sociedad provincial.

Para participar del concurso los alumnos deben enviar un video personal basado en el slogan “Para Catamarca, lo mejor de mí”, donde podrán exponer las más diversas actividades que deben ser hechas o protagonizadas por los participantes (no se admitirán producciones en las que se muestre a otra persona que no sea quien o quienes participan). Podrá ser una habilidad personal como: canto, baile, recitado, escritura, pintura, dibujo, escultura, deportes, etc., la protección hacia el ambiente y la naturaleza, una acción solidaria en momentos de la pandemia por el COVID 19, el resguardo de una técnica tradicional para elaborar comidas, un acto o un hecho destacado en la escuela, en el pueblo o en la ciudad que protagonizó o protagonizaron quienes participan. La convocatoria es amplísima, diversa y abierta. Los ejemplos mencionados son solo a modo descriptivo y no excluyen ninguna otra temática, que se pudiera presentar.

El modo de participación deberá ser individual (1 solo participante por video). Solo se admitirán videos que estén realizados de esta manera, y en caso de no cumplir con esta requisitoria, serán descartados de la participación.

La identificación del video deberá ser clara y precisa. Deberá consignar nombre, edad del participante y escuela a la que asiste. Además deberá estar acompañado por los datos personales de la madre, padre o el tutor legal del participante.

Deberá tener una duración máxima de 2 minutos y una duración mínima de 1 minuto. Y será presentado en un formato que sea posible su reproducción (por ejemplo MP4) sin inconvenientes y sin necesidad de un equipo particular o especial. Si se recibiera un video en estas últimas condiciones y quienes realicen la evaluación no pudieran reproducirlo, será descartado de la convocatoria. El video podrá ser editado, podrá ser en colores o blanco y negro.

Cabe destacar que los videos deberán ser originales e inéditos y de participación amateur (no profesional). No se aceptarán partes o inclusiones de otras filmaciones o registros. Se podrá utilizar música en la edición pero el audio de los participantes deberá ser original y sin doblaje ni grabado.

Plazo de presentación

Los videos se admitirán hasta el martes 24 de agosto, y deberán ser enviados a la dirección de correo [email protected]

Vencido este plazo, el jurado convocado para la selección y premiación se reunirá para elegir las mejores producciones. El ganador del concurso se llevará de premio una tablet.

Situaciones no previstas

Los responsables de la organización del presente concurso se reservan la facultad de resolver cualquier situación no prevista que surgiere como controversia y que no estuviese contemplada en estas bases. La participación en la convocatoria implica la aceptación de estos términos.