Con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, se inauguró el SAE 911

En la jornada de hoy quedó inaugurado oficialmente el SAE 911, en las instalaciones ubicadas en calle Roca y Avenida Colón. Se colocaron casi 300 cámaras de seguridad, GPS y cámaras en vehículos de la Policía y el soporte de la fibra óptica que permite a algunas cámaras inteligentes identificar patentes y rostros en tiempo real. Junto al ministro de Seguridad Gustavo Aguirre, su par de Nación Sabina Frederic y el gobernador Raúl Jalil, entre otros.

Aguirre destacó que este SAE 911 cuenta con tecnología de punta, “que alcanza los mayores estándares en la región y el país”, y que las instalaciones del nuevo edificio “ya están en óptimas condiciones”, contó.

“Con un proceso importante de capacitación del personal, de intercambio de experiencias con otras provincias, de incorporación de conocimientos de profesionales destacados y luego de un mes y medio de trabajar cuestiones prácticas, hoy podemos decir que estamos en condiciones de dar respuestas inmediatas a la comunidad con este sistema”, expuso el Ministro.

“En esta primera etapa se van a recibir denuncias o llamados de emergencia por cuestiones de seguridad, delitos, accidentes, incendios, incendios forestales, cualquier tipo de emergencia que no constituya directamente ningún tipo de enfermedades que correspondan al SAME. En una segunda etapa incluiremos al SAME y está previsto que sea el único llamado de emergencia para cualquier tipo de servicio, incluidos problemas de seguridad o agua que puedan tener los vecinos. Ese es el esquema al que apuntamos”, adelantó.

Tecnología

Los detalles del sistema de seguridad son interesantes. “Además del Centro de Monitoreo, adquirimos 456 cámaras, de las cuales están colocadas y funcionando 290. Están interconectadas con fibra óptica, lo que facilita la rapidez y calidad de la imagen. Algunas van a tener identificación de rostros, patentes, vamos a contar con 12 tótems colocados en distintos espacios públicos del Valle Central que cuentan con el botón de llamada directa al 911, una cámara incorporada y botiquines adentro para que ante cualquier emergencia o accidente cualquiera pueda apretar el botón y llamar directamente a la asistencia”, contó.

Aguirre agregó que 80 vehículos, tanto motocicletas como camionetas, ya tienen el GPS colocado: “Es decir que están geolocalizados. Ante un llamado de emergencia, el operador identifica al vehículo más cercano del evento y podrá llegar con mayor rapidez a la emergencia denunciada. 12 vehículos cuentan con cámaras internas y externas, tanto para ayudar al monitoreo como para garantizar la transparencia de los procedimientos de la Policía”.

Pulseras duales para control de violencia de género

En otro párrafo de la nota con Radio Ancasti, se refirió a la puesta en funcionamiento de la primera pulsera dual para control de violencia de género.

“Es la aplicación concreta en un caso, ante la situación de violencia. Nosotros ya habíamos recibido 10 pares, y como esto necesita ser aplicado mediante una orden judicial a partir de un convenio firmado con el Poder Judicial, donde se aceitaron los mecanismos y las posibilidades de aplicación, hay tres meses que han emitido oficio y se ha implementado en un caso concreto la medida. Hemos escuchado muy buenas opiniones de la víctima, que se siente cuidada, que el 911 o la comisaría más cercana se está comunicando con ella. Eso deja tranquilidad y garantiza que estas medidas adoptadas están funcionando bien”.