The Weeknd estrenó el video de “Take my breath”, no apto para epilépticos

Agosto se está convirtiendo en un mes de estrenos musicales. Black Eyed Peas, Aventura con Bad Bunny, Cali y el Dandee, Tony Bennet junto a Lady Gaga por nombrar algunos de los artistas que eligieron este mes para llenar las plataformas de nuevas canciones. Ahora, se suma The Weeend con “Take my breath”.

El artista decidió comenzar a escribir una nueva historia en su discografía, y empezó a diseñar su próxima placa. El sucesor de After Hours, está en marcha y los seguidores del cantante están ansiosos por conocer los nueva propuesta musical de su ídolo.

Según publicó el portal Variety, el trabajo audiovisual incluía una “intensa iluminación estroboscópica” que podía provocar convulsiones, en especial en la oscuridad de las salas de cine. El estreno del video estaba planeado para hacersen en la previa de la película Escuadrón Suicida en todos los Imax de Estados Unidos y fue retirado de las salas por temor a que pudiera causar ataques de epilepsia en el público.

Días atrás, el músico hizo una publicación en su cuenta de instagram para alertar a sus seguidores sobre la flamante etapa. “The dawn is coming” [El amanecer se acerca], escribió y dejó parte de su nuevo sencillo. Los fans enloquecieron con la noticia y hoy celebran que ya pueden ver el video completo que acompañó el estreno del single.

Un fragmento del flamante tema fue elegido para una promo de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde participan figuras del equipo de atletismo de los Estados Unidos como Dalilah Muhammad, Sydney McLaughlin, Athing Mu y Gabby Thomas.

Desde que se conoció la novedad de un nuevo material, comenzaron los rumores sobre el posible nombre del disco. Aunque a esta altura casi no hay dudas que el título es The Dawn (El amanecer).

Otras de las noticias sobre el exitoso músico es que, a la par del álbum, está trabajando con Sam Levinson, el creador de Euphoria, para la producción, aunque aún no hay demasiados detalles sobre el estreno.

¿De dónde viene?

La estrella viene de copar los chartz con “Save your tears”, “Blinding Lights” o “In your eyes”, todos temas que fueron incluidos After Hours, con los que logró hacerse de varios récords. Para empezar, “Blinding lights”, se quedó con el puesto número uno en la lista de Billboard durante 85 semanas y se convirtió en el tema viral de Tik Tok.

Cuatro de sus tracks recibieron la mención de disco platino por sus reproducciones y tras la salida, en marzo del 2020, se mantuvo en las tendencias del 20 países, incluidos Canadá y el Reino Unido. En el mismo mes de su estreno, en marzo de 2020, After Hours rompió el récord de pre-adiciones más globales en la historia de Apple Music, con más de 1.02 millones de usuarios, marca que ostentaba Billie Eilish. A estos datos, hay que sumarle que fue protagonista del último entretiempo del Super Bowl.