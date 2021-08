Anses entrega créditos de hasta $200.000

El contexto inflacionario genera alarma en los ciudadanos que ven afectada su economía. En este contexto, las ayudas otorgadas por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) resultan vitales para millones de argentinos. Este mes el organismo dirigido por Fernanda Raverta ofrece a jubilados, pensionados y madres de 7 o más hijos un bono especial.

En este contexto y sin resoluciones en torno al IFE 4, el crédito de hasta $200.000 que ofrece Anses y que se suma a otros planes sociales podría ser un alivio en miles de hogares.

Créditos Anses disponibles

La organización tiene actualmente tres líneas de crédito a disposición de los ciudadanos: para jubilados y pensionados; para quienes reciben pensiones no contributivas para el adulto mayor y para titulares de pensiones no contributivas, las que se entregan por invalidez y a madres de 7 o más hijos. En este momento, no pueden acceder los créditos Anses los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH).

Montos y cuotas de los créditos Anses

Titulares de jubilaciones y pensiones podrán acceder a créditos de $5.000 a $200.000. Los mismos se pueden pagar en 24, 36 o 48 cuotas que no podrán superar el 20% del ingreso mensual. En este caso, el dinero se acredita a los 5 días hábiles en la cuenta bancaria registrada en el sistema. Residir en el país y tener menos de 90 años al momento de finalizar el pago de las cuotas son los requisitos para acceder a este crédito.

Titulares de pensión universal para el adulto mayor y pensión no contributiva por vejez. En este caso el máximo disponible para el crédito es de $70.000, aunque se mantiene la cantidad de cuotas y el monto máximo de las mismas en relación al ingreso mensual.

Titulares de pensiones no contributivas. Las condiciones son iguales a las de los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Cómo solicitar el crédito Anses

El trámite se inicia online, desde el sitio de Anses o desde la aplicación Mi Anses en el celular.

Acceder al organismo con la cuenta del titular.

Elegir en el menú la opción "Créditos Anses"

Ir a "solicitar un crédito"

Al apretar "continuar", la página seguirá guiando en los sucesivos pasos a los interesados.