“No me callo más”: mujeres que rompen mandatos e inspiran

Durante siglos, la sociedad patriarcal procuró relegar a las mujeres al hogar, las tareas de cuidado, la maternidad obligada y determinados trabajos, asociados a la esfera doméstica. Los medios de comunicación y las publicidades se encargaban de reproducir y legitimar estos discursos, que limitaban la potencia femenina, sosteniendo rígidas jerarquías de género.

Siempre existieron rebeldes que cuestionaron los mandatos. Estas pioneras conquistaron derechos y marcaron el camino para las que hoy continúan peleando por mayor equidad, ocupando rubros antes vedados y cuestionando libretos preestablecidos.

Las mujeres ya son mayoría en las universidades, y prácticamente no hay ocupaciones, labores y rubros en los que no hayan incursionado. Claro que aún hay áreas esquivas, plagadas de obstáculos. Pero ahora ellas reclaman. Ya no se callan.

Un hilo invisible las une, a todas. Niñas, adolescentes, adultas, ancianas. Los modelos cambian, los espejos donde reflejarse también. Las generaciones se entrecruzan y transmiten conocimiento, información, poder.

La deuda de la Historia

"La Historia tiene una deuda con las mujeres y con otros grupos invisibilizados, como las disidencias, las y los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las clases subalternas. La perspectiva de género recupera a todos estos sectores, callados por una concepción de la disciplina liberal, de carácter fáctico y masculino. Es, además, una deuda con el presente". Quien habla es Florencia "Pupina" Plomer, profesora, comunicadora e historiadora.

Ella es un ejemplo del ingreso de las mujeres a la divulgación. "Creo que se debe al impulso del feminismo y la revalorización de figuras no masculinas", reflexiona.

Florencia creció con la imagen de que los grandes historiadores eran hombres. Se sorprendió al constatar que, en la universidad, la mayoría de las docentes eran mujeres. "El techo de cristal -como pasa en todas las áreas de investigación- las mantiene, tradicionalmente, en cargos no jerárquicos. Noto que faltan mujeres, pero celebro que vamos apareciendo", agrega.

Siendo una cara visible (solo en Instagram cuenta con 50 mil seguidores), constantemente la cuestionan por ser mujer y joven. "Estoy segura de que a los historiadores no les pasa, dado que la figura masculina siempre estuvo ligada al conocimiento y al poder".

"Cuando recuperamos la historia de las mujeres, no pensamos solo en grandes nombres como Juana Azurduy o Alicia Moreau. Nos referimos también a las luchas diarias y cotidianas, sobre las cuales también recayeron olvidos injustos", concluye. Su rol como historiadora feminista es valorado por un público a quien ya no le convence el podio tradicional de próceres, copado 100% por hombres.

Rompiendo esquemas

Carolo Vázquez es otra que rompe esquemas, en un rubro más reciente pero, no por eso, menos machista: el mundo gamer. En su cuenta de Twitter, donde la siguen casi 20 mil personas, se define como "gaymer", presentadora y comentarista. También pisa fuerte en YouTube y Twitch. Por su rol activo en que más chicas se animen a jugar y a competir -fundó hace unos años el grupo "Pibas jugando al FIFA"-, reconocidas marcas la denominaron embajadora.

En muchos juegos se reproducen estereotipos, los personajes femeninos están hípersexualizados y las desarrolladoras o streamers mujeres no abundan. Como indica Carolo, no es algo azaroso.

"Por cuestiones sociales y estructurales, las mujeres, desde chicas no teníamos acceso a los videojuegos: eso era para los hombres. Nosotras jugábamos a las muñecas. Es por eso que hoy en día no hay la misma cantidad de hombres y mujeres que juegan. En comparación, fueron pocas las que, de grandes, dieron el volantazo para meterse en este mundo, o las que tuvimos suerte de hacerlo desde pequeñas", afirma.

Carolo cree en la construcción colectiva. Consultada por su rol como precursora, es consciente, pero humilde. "Creo que ese es un título que te dan los demás y no una misma. Tampoco me considero la única referente. Somos un montón las que estamos impulsando comunidades de mujeres dentro de la industria y me parece que es compromiso y trabajo de todas. Algunas lo hacen con más militancia, otras con menos, pero todas marcan el camino para quienes vienen atrás y eso es lo importante".

Los viejos límites impuestos sobre las mujeres se corrieron. Y si bien los privilegios masculinos persisten, los activismos y las mujeres que inspiran a otras son motores para avanzar hacia la igualdad. Ya nadie puede callarlas.