Nuevo impuesto: ¿Aumentaron los precios de celulares y televisores?

Este año entró en vigencia un nuevo impuesto en un conjunto de productos electrónicos que incluye televisores, celulares, aires acondicionados, microondas y monitores de PC, cuyos montos oscilan entre 6,5% (artículos fabricados en Tierra del Fuego) y 17% (importados), pero los precios al público prácticamente no experimentaron un salto extraordinario en estos días debido a que las empresas del sector se habían comprometido en que el gravamen no se traduzca en un elemento inflacionario para evitar profundizar la caída en las ventas.

Según un relevamiento de la consultora Market, Research & Technology (MRT), contrastado con fuentes de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) y comercios vinculados al sector, algunos modelos de las categorías mencionadas tuvieron aumento entre fines de diciembre y principios de enero, mientras que en otros casos hasta se detectaron bajas.

“Hubo contactos con las cadenas de comercialización hacia fin de año, después de que se promulgara la Ley de Presupuesto, y la idea convenida era que el impuesto interno no impactaría en el precio de venta al público (PVP). Es decir, por un lado los fabricantes no lo trasladarían al precio mayorista y por el otro, los comerciantes no lo pricearían en el PVP. Eso no quita que no haya una suba mensual de precios, como se viene dando, por devaluación e inflación, pero mucho menor que el 6,5% del impuesto interno”, explicaron fabricantes de electrónicos.

De acuerdo con el relevamiento realizado por MRT, en el caso de los celulares, mientras que el promedio de precio de todas las marcas en todos los retails era de $56.305 durante los últimos diez días de diciembre, en la primera semana de enero ese promedio bajó a $52.346, con algunos modelos como LG o Alcatel con ligeros aumentos que hicieron que el precio promedio de enero superara al de diciembre, pero en líneas generales la mayoría de los celulares mantuvieron su valor.

En el caso de los aires acondicionados, el promedio de precio de todos los modelos (entre portátiles y split frío y frío/calor) en el mismo periodo aumentó de $78.397 a $79.196, es decir, apenas 1%. De todos modos, este escenario varía según la marca e incluso el comercio: mientras que el promedio de aires frío/calor marca Surrey subió en Falabella de $91.019 a $94.693 en el período analizado, en Fravega bajó de $87.732 a $59.999, y en Musimundo se mantuvo en 115.999 pesos.

Caso contrario, en los microondas sí se percibió un aumento del precio promedio de todas las marcas en los comercios minoristas, al pasar desde $23.998 de los últimos días de diciembre hasta los $26.625 en enero, de acuerdo con el relevamiento de MRT.

“Debido a la baja de las ventas que tuvieron durante el 2020 en productos de línea blanca, las empresas están tratando de amortizar los impactos de las subas de precios para ver si pueden retomar a los niveles de venta del año anterior, y luego ir ajustando los precios”, afirmó el gerente de la consultora, Gastón García, al agregar que “hubo aumentos importantes durante 2020″ producto de la devaluación y la menor oferta provocada por la pandemia y el cierre de las fábricas.

Al realizar el análisis de los precios en los televisores LED, la conclusión a la que se llega es que el impuesto interno tampoco se trasladó por el momento, a pesar de ser un mercado que creció en medio de la pandemia y la crisis económica. Al comparar los precios promedio de los períodos analizados de cada marca y en cada retail da como resultado que el total prácticamente no se movió. Es decir que luego de las Fiestas los consumidores pueden encontrar un precio promedio similar que antes de estas fechas, en torno a los 70.000 pesos.

Infobae