Cafiero apoyó la expulsión del diputado Fernando Iglesias

Esta mañana el jefe de Gabinete dejó clara la posición que adoptó la Casa Rosada respecto al escándalo que desató la lista de visitas a la quinta de Olivos. En concreto, Santiago Cafiero defendió la expulsión de la Cámara de Diputados del legislador del PRO Fernando Iglesias por dar a entender que Florencia Peña ingresó a Olivos por motivos sexuales.

"El daño que van haciendo es inconmensurable y nadie pide disculpas", aseguró Cafiero. "Yo seguí con atención las denuncias que hizo la diputada Gabriela Cerrutti y la verdad es que me parecen adecuadas. Hay que evaluar qué tipo de comportamiento tiene que tener un diputado, una diputada. Yo no sé cuáles son los mecanismos internos, pero me parece que sí cabría ahí algún tipo de sanción", aseveró.

También expresó su solidaridad con la actriz el ministro de Desarrollo Social y candidato a diputado nacional Daniel Arroyo. "Quiero expresar mi solidaridad con Florencia Peña y con todas las mujeres que han sido atacadas. Hay límites que claramente no se pueden pasar", dijo.

La situación ha ido sumando tensión con el correr de los días. Todo comenzó con la viralización de las planillas de visitas a la quinta de Olivos de la cual se desprendieron algunos datos llamativos. Por ejemplo, las visitas en horario nocturno de la modelo Sofía Pacchi y otros allegados para el cumpleaños de Alberto Fernández y para el de la primera dama Fabiola Yañez.

Esto decantó en una denuncia penal contra el presidente por parte de militantes de Republicanos Unidos que lo acusan de romper la fase 1 en abril del 2020 para celebrar su cumpleaños con otras personas.

Pero además de ello, se alimentaron versiones de supuestas visitas sexuales a la quinta de Olivos y en ese plano Fernando Iglesias se refirió a la presencia de la actriz Florencia Peña en la residencia presidencial.

Rápidamente Peña salió a repudiar las expresiones del diputado del PRO y de su par Waldo Wolff y no descartó denunciarlo. Paralelamente, la diputada nacional del Frente de Todos, Gabriela Cerutti, pidió la expulsión de Iglesias de la Cámara de Diputados.

A Iglesias el mandato se le vence en diciembre pero es candidato a diputado nacional en la lista de María Eugenia Vidal en Buenos Aires.