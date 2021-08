Bruno Mars y Anderson .Paak estrenaron “Skate”, otro adelanto de Silk Sonic

En marzo, luego de un largo tiempo de silencio, Bruno Mars anunció la salida de su nuevo proyecto llamado Silk Sonic, que tiene como compañero a Anderson .Paak. “Leave The Door Open” fue el primer corte del esperado trabajo An Evening With Silk Sonic que saldrá este año.

El video de la canción, dirigido por Mars y Florent Déchard, acumuló más de 349 millones de vistas. El tema fue compuesto por ambos intérpretes, más Brody Brown y D’Mile. Este último también se encargó de la producción junto a Bruno. En las últimas horas, el dúo lanzó otro corte, “Skate”, que sigue dentro de una línea similar al anterior.

La idea del proyecto nació en 2017, cuando los consagrados artistas salieron de gira juntos en el tramo europeo de 24K Magic World Tour. Una sesión improvisada a altas horas de la noche durante el viaje produjo una química inmediata. Poco antes de que el mundo entrara en cuarentena, Bruno llamó a Anderson: “¿Te acordás la idea que tuvimos en 2017? Hagámoslo”. Una sesión de estudio terminó en una colaboración que llevó meses. El legendario Bootsy Collins le dio el nombre de Silk Sonic y colaboró como artista invitado en la esperada placa.

Ambos cantantes también se presentaron en estos últimos meses en la entrega de los premios Grammy y también en los iHeart Radio, con muy buena respuesta por parte del público y de la crítica especializada.

El intérprete de “Uptown Funk” regresará de esta forma al mercado discográfico cinco años después de 24K Magic (2016), que lo convirtió en el gran triunfador de los Grammy de ese año al hacerse con seis gramófonos dorados, entre ellos el de mejor álbum.

Desde que iniciara su carrera con Doo-Wops & Hooligans (2010), al que siguió Unorthodox Jukebox (2012), Mars se convirtió en una de las grandes figuras actuales de la música internacional, con giras por estadios y ventas superiores a los 130 millones de copias en todo el mundo.

Entre sus incontables galardones, Mars tiene cuatro récords Guinness con su show de mediotiempo del Superbowl de 2015, con una audiencia de más de 115,3 millones. También logró el récord mundial como “primer Artista Masculino con 10 millones de singles vendidos” y “Artistamasculino más Seguido en musical.ly”. También, “Uptown Funk”, la colaboración con Mark Ronson que obtuvo dos premios Grammy en 2016, hizo historia como el tema con más semanas de permanencia en primer puesto del chart de canciones digitales.

Por su parte, Anderson .Paak, figura del hip hop y el soul, con cuatro discos de estudio en el mercado desde el lanzamiento de Venice (2014), desarrolló una etapa menos mediática, pero con varios éxitos.

Fue merecedor del Grammy a la mejor actuación rap por su tema “Bubblin” en 2019 y un año después se quedó con el Grammy al mejor disco de R&B por su último disco, Ventura (2019), y con el de mejor canción de ese estilo por “Come Home”.