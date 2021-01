Donald Trump confirmó que no irá a la asunción de Joe Biden

El presidente de Estados Unidos anunció que no irá a la asunción de Joe Biden, el candidato electo durante las últimas elecciones para sucederlo en el poder. Para hacer esta advertencia, el republicano eligió Twitter, una de sus redes favoritas.

El anuncio llega luego de los accidentes que protagonizaron sus seguidores en el Capitolio y por el que varias personas resultaron heridas. Pero también luego de que Twitter, Facebook e Instagram le bloquearan sus cuentas al futuro ex presidente.

Hasta el momento no se sabía si él iría al acto de cambio de mando y fue el propio Trump quien confirmó que su decisión es no hacerlo. "A todos los que me han preguntado, no iré a la Inauguración el 20 de enero", tuiteó el presidente.

Luego de los incidentes del pasado miércoles, el presidente de los Estados Unidos reconoció que perdió las elecciones y prometió una transición ordenada a la que, se sabe ahora, no asistirá. "A pesar de que estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones, y los hechos están de mi lado, sin embargo, habrá una transición ordenada el 20 de enero", dijo Trump en un comunicado distribuido ayer a través de la cuenta de Twitter de uno de sus principales asesores, Dan Scavino.