La yapa: conocé la cartelera de la última noche del Poncho 2021

La 50° edición de la Fiesta Nacional del Poncho llega a su fin este domingo 1 de agosto, que en este 2021 se realizó por primera vez en forma netamente virtual, desde el escenario del Cine Teatro Catamarca, con una propuesta artística y cultural 100% local.

La programación contempló la participación de los 16 departamentos de la provincia que, a través de delegaciones, integradas por artistas y artesanos propuestos por cada municipio, mostraron Catamarca en su riqueza cultural y también paisajística, puesto que cada una de las presentaciones fue registrada en su propio entorno, sumando a la propuesta artística el plus de sus atractivos naturales.

Sorteo del 0 km

El Gran Sorteo Final del auto 0 km se concretará esta noche. El organizador se comunicará, en vivo, al número telefónico desde donde se remitió el mensaje de Whatsapp al chat bot del Gobierno y el participante deberá contestar con la palabra “Poncho”, caso contrario no resultará ganador del premio. Se efectuarán un máximo de dos (2) llamadas en total, en caso de no poder comunicarse en ninguna de ellas el participante no resultará ganador del premio y el mismo podrá volver a ser sorteado.

La yapa y despedida del Poncho Virtual, contará con las siguientes propuestas artísticas:

· Adriana Figueroa

· Delegación El Alto

· Los Rieles

· Delegación Belén (Villa Vil, Puerta de Corral Quemado, Corral Quemado)

· Daniela Figueroa

· Las Voces del Viento

· Tomas y Gimena (tango)

· La Triada

· Néstor Pacheco (FME)

· Ballet Danzar Joven

· Ecos del Litoral

· Emilio Morales