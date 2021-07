El líder Megadeth, Dave Mustaine, confirma el nombre del nuevo álbum de la banda

Entre algunos videos dirigidos a fanáticos, comentó que un integrante misterioso habría estado regrabando las partes del ex bajista David Ellefson. En esta ocasión, el metalero reveló el nombre oficial del nuevo material a su admirador Joe.

“The Sick, the Dying and the Dead”, es el título del disco que está en camino. Si bien los seguidores del grupo han estado especulando acerca de cómo se llamaría, Mustaine puso fin a las suposiciones y, además, compartió un fragmento del tema principal con la finalidad de alegrar a Joe en su cumpleaños.

“Si escuchas con atención, puedes escuchar algo de fondo – mira por encima de mi hombro, ¡uh oh! – está el equipo de Pro Tools con el nuevo álbum, haciendo una mezcla aproximada. Y vas a escuchar un poco de fondo para tu cumpleaños. Este es el comienzo de la canción ‘The Sick, The Dying and the Dead’, que es nuestra canción principal”, dijo el guitarrista.

Mientras hablaba sobre la pista, Dave Mustaine se dirigió a otro lugar para no “sobrecargar con la música” a Joe. Esto ocasionó mucha intriga en la audiencia que ha sido testigo del breve adelanto.

Asimismo, en enero de este año, el líder de Megadeth compartió el título provisional en una sesión de preguntas y respuestas. “El título tentativo del álbum que tenemos ahora se llama ‘The Sick, The Dying And The Dead’. Podemos cambiar eso, porque hay algunos otros títulos, y por lo general cambio los títulos cuatro o cinco veces antes de decidirme por algo”, expresó Mustaine sin predecir que el nuevo proyecto se llamaría así.

Aún no hay una fecha definitiva para el lanzamiento de “The Sick, The Dying And The Dead”, a pesar de que el álbum parece estar completándose de forma rápida. Al respecto, Dave Mustaine mencionó en otro video de Cameo “(…) No pasará mucho tiempo. Es una cuestión de terminar las partes cuando llegue a casa hoy y mañana”.

En otras noticias, el próximo mes, Megadeth y Lamb of God encabezarán el “Metal Tour of the Year”. Gira que fue reagendada debido a la pandemia y simbolizará el regreso de Megadeth en los escenarios de Norteamérica. A la carretera se unirá Trivium, Hatebreed y más bandas de renombre.

“¿Puedes oír el sonido de los ejércitos en marcha, de destrucción en el horizonte? Esa es esta gira, que viene por ti. Estamos ansiosos por volver al escenario y les prometo que no querrán perderse estos espectáculos. ¡No sabrás qué te golpeó!”, manifestó Mustaine en un comunicado que ofreció en mayo.

Como para complementar el discurso del fundador de Megadeth, el líder de Lamb of God, Randy Blythe, recalcó: “Ha pasado demasiado tiempo desde que hicimos lo nuestro, por ‘nosotros’ me refiero a bandas, personal de la carretera, conductores de autobuses, camioneros, personal local, vendedores, público, asistentes del estacionamiento, los malditos conserjes, todo el maldito enchilado”.

“Todos nosotros, juntos. Todos han estado esperando, pero ha llegado el momento de volver a armar el rompecabezas; honestamente, no creo que haya estado más listo para salir a la carretera con Lamb of God. Nos vemos en unos meses con Megadeth, Trivium e In Flames. ¿Más de un año sin música en vivo? Estos programas van a ser una locura …”, agregó.

Esperemos qué novedades brinde Megadeth. A lo mejor sorprenda a toda la fanaticada lanzando su álbum antes o durante el Tour. Nada esta confirmado. ¡Mantente preparado!