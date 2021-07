¿Por qué casi todos los aviones de pasajeros están pintados de blanco?

Quizá te lo has preguntado alguna vez. O quizá no, pero el diseño blanco de los aviones no es algo aleatorio. Todo está pensando y tiene un motivo, y aunque cada compañía tiene un símbolo o dibujo característico para que puedas diferenciarlo entre todos los medios de transporte, no verás jamás que se desbanquen pintando sus alas de azul, verde o rojo. ¿Cuál es la razón? Uno de los motivos principales es que la pintura blanca refleja la luz solar, lo que ayuda a mantener la aeronave fresca y minimizar cualquier daño potencial de la radiación solar, y eso es algo que probablemente agradeces si tienes que pasarte 13 horas montado en el mismo cacharro, rumbo a Vietnam, con el sol apuntando a tu ventanilla. Además, este color envejece mejor que otros más vistosos, es más fácil de mantener y cuesta menos.

El enfriamiento exterior

Para mantener los aviones lo más livianos posibles (con motivo de reducir los costes en combustible), están hechos de materiales compuestos, que necesitan protección contra el calor del sol, según explicó en 'Business Insider' el profesor de aeronáutica John Hansman: "cuanto más fría sea la pintura que protege el exterior se requerirá menos enfriamiento en el interior, lo que se traduce en menos gastos".

Un bote de pintura no supone mucho precio, pero las aerolíneas necesitan mucha para cubrir un avión completo (especialmente un Boeing 747 o un Airbus A380). Esto puede agregar media tonelada a su peso. Esa es otra razón por la que las aerolíneas prefieren diseños minimalistas y simples. Piensa por un momento en algunos que conozcas y observarás que todos son, por norma general, bastante sobrios. Cuesta más pintarlos cuando agregas muchos colores o capas diferentes, y además pesaría más, lo cual no es conveniente teniendo en cuenta que tiene que despegar y alzar el vuelo muy a menudo.

Además, el blanco, para bien o para mal, se ensucia rápido, lo cual en este caso es beneficioso. Es posible que hayas notado que los aviones más viejos se ven particularmente sucios, especialmente alrededor de las puertas, lo que significa que las grietas y las abolladuras en el fuselaje de la aeronave se pueden ver más fácilmente con este tipo de pintura. Además, a la hora de vender un avión o alquilarlo, es más sencillo si es blanco y no está pintado con colores corporativos. Y dirás, las aerolíneas a veces pintan aviones enteros con diseños que no son de ese color, como el famoso avión Air New Zealand All Blacks Boeing 777. Tienes razón, si bien estos son caros de pintar y no ofrecen la protección que esta pintura proporciona, como se mencionó anteriormente, se usan con fines promocionales, lo que en parte ayuda a compensar el aumento del coste.