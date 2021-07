Lady Gaga y Tony Bennett, juntos por última vez en un escenario

El espectáculo se titula One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga (Una última vez: una noche con Tony Bennett y Lady Gaga), y se estrenará el 3 de agosto, fecha en que el cantante estadounidense cumple 95 años. Una segunda función tendrá lugar el 5 de agosto.

La primera vez que se unieron en un escenario fue en 2011, pero este reencuentro tiene un valor emotivo especial, ya que a Bennett le diagnosticaron alzheimer en 2016. Pese a su diagnóstico, y por recomendación de sus médicos, él sigue haciendo lo que más ama: cantar y tocar música.

Lady Gaga volverá a acompañarlo con mucho orgullo, tanto en este ciclo como en el álbum que tienen previsto lanzar en conjunto a fin de año. “Me siento muy honrada y emocionada de celebrar el cumpleaños 95 de Tony con él en estos programas especiales”, expresó.

Los conciertos de Radio City serán las últimas actuaciones de Bennett en la ciudad de Nueva York de su carrera, un lugar que le ha permitido conectar con su público durante varias décadas. Ambos artistas estarán respaldados por Tony Bennett Quartet, el Brian Newman Quintet y una orquesta dirigida por Michael Bearden.

En 2014, Bennett y Gaga habían lanzado su primer álbum en conjunto, Cheek to Cheek, y un año después, una versión en vivo de todas las canciones incluidas en el material.