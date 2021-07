Investigan el incendio total de un camión en Fiambalá

"No sabemos quién hizo esto, ya que no tenemos enemigos, pero descartamos que haya sido causado por una falla eléctrica", dijeron desde la familia.

Un camión marca Scania, propiedad de una familia de apellido Bordón, de la ciudad de Fiambalá, quedó con daños totales al ser arrasado por las llamas y según los damnificados, el fuego fue causado intencionalmente por personas desconocidas.

Ana Bordón explicó que el rodado "era el sueño de mi padre, que era comerciante y lo cuidábamos como oro porque hace unas semanas lo terminamos de pagar. Costó mucho sacrificio".

"Escuché ruidos y los perros que estaban enloquecidos queriendo salir, tuve mucho miedo y de repente sentí una explosión. No sabemos quién hizo esto, ya que no tenemos enemigos. Es un duro golpe que la vida nos da después de perder a nuestro padre hace ya cinco meses", agregó. Sostuvo que el camión "era una herramienta esencial de trabajo porque servía para hacer el transporte de mercadería para el negocio y manteníamos a la familia. Por eso, desde nuestra familia descartamos que haya sido causado por una falla eléctrica, ya que estaba todo desconectado. No fue un ajuste de cuentas porque no le debemos nada a nadie. Era el sueño de mi papá adquirir ese camión 0km".

Insistió en que el fuego fue causado intencionalmente y que "deben haber arrojado algún combustible para que todo se queme. El camión tenía una llave para cortar la corriente, así que es imposible que haya sido por un desperfecto".

Destacó el accionar de la Policía y de los Bomberos Voluntarios de Fiambalá y pidió que "quienes sepan algo de lo que pasó, por favor que nos digan aunque sea anónimamente.

La damnificada radicó la denuncia penal correspondiente por lo que se dio intervención a la fiscalía en feria, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.