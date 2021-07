Manzi denunció a la policía provincial por haber golpeado a su nieto

Según relató Manzi, su nieto no solo fue golpeado por la policía, sino que también se lo mantuvo incomunicado por varias horas. Además indicó que "en su primer informe, el médico policial omitió los golpes que le dieron a mi nieto".

El diputado indicó que el viernes a la madrugada, "como a las 6 de la mañana mi nieto se encontraba en una casa céntrica en una reunión con amigos. Cuándo llega la policía salen a atender el dueño de casa y mi nieto y les dicen que van a labrar un acta porque se estaba realizando una reunión clandestina y había música. Se labró el acta y al momento de firmar mi nieto le saca una foto para quedarse con una constancia y fue ahí que un efectivo lo atacó tomándolo del cuello, lo arrastró y lo tiró en el caja del movil. Una vez en la camioneta, se subieron los otros policías y, mientras los trasladaban a la Comisaría Primera, uno de ellos lo comenzó a golpear mientras le gritaba que mire al suelo y le aprisionaba el cuello con la rodilla".

Según el relato de Manzi, la situación fue peor en la comisaría ya que al llegar, "le quitaron el celular y lo metieron en una oficina chica dónde el mismo policía que lo golpeó en la camioneta le siguió pegando, pero ahora ante un grupo grande de efectivos que miraban. Después de un rato uno de ellos le preguntó quien era su padre y mi nieto le contestó que el abogado Mariano Manzi, luego preguntaron que tenía que ver con el político y les dijo que era el nieto. En ese momento, el policía que lo golpeaba le dijo ¿qué te pensas que por tener papá abogado y abuelo político no te vamos a golpear? y le volvió a pegar. Luego entró otro efectivo se metió y dijo que ya era suficiente y ahí terminó el episodio de violencia física".

Luego de que parará la presunta golpiza que denuncia el legislador, "mantuvieron a mi nieto incomunicado, eso fue entre las 6.30 hasta las 10 de la mañana que lo llevaron a Sanidad Policial porque, nosotros, enterados por los amigos de lo que había pasado, hablamos con el fiscal de turno para que intervenga y ordenó que lo trasladen. En el camino los policías le dijeron que no diga nada de los golpes porque después volvían a la comisaría e iba a ser peor. Cuándo lo revisa el médico de la policía le pregunta a mi nieto si lo habían golpeado y él les dice que no y al estar con la ropa y el barbijo el médico pone que no había golpes, luego volvieron a la comisaría y lo liberaron. Cuándo llega a casa cuenta lo que había pasado y nos muesta los golpes que tenía. Ahí yo decidí llevarlo de nuevos a Sanidad y exigí que el médico que lo había revisado lo vuelva a hacer y ahí certificó que los golpes existieron y reescribió su informe. Luego lo vio el médico de la Justicia y también certificó los golpes".

Manzi aclaró que su nieto no es ningún violento y que "la policía miente en su parte en el que dice que mi nieto reaccionó mal y pateó el móvil".

Además señaló que "en este caso no se trata de un solo policía violenta porque, ya sea de forma activa o pasiva, todo un turno vio lo que pasaba y todos son cómplices".

Finalmente señaló que el caso ya está en la Justicia y "esperaremos que avance la investigación".

elancasti