Neil Young vendió los derechos de la totalidad de sus canciones

Un mes después de que Bob Dylan vendiera los derechos de la totalidad de sus canciones a la firma Universal Music, Neil Young llegó a un acuerdo similar con la compañía Hipgnosis Songs Fund por una cifra que no trascendió.

Según consignan medios estadounidenses, el legendario cantante y compositor canadiense cedió la mitad de los derechos de un repertorio formado por unas 1.180 canciones, incluidas en sus más de 50 álbumes de estudio y 20 en vivo, de acuerdo a lo informado por la empresa.

"Compré mi primer álbum de Neil Young a los 7 años. `Harvest´ fue mi compañero y conozco cada nota, cada palabra, cada pausa y silencio íntimamente. Neil Young, o al menos su música, ha sido mi amigo y mi constante desde entonces", dijo el fundador de Hipgnosis, Merck Mercuriadis, al anunciar el acuerdo.

El directivo de la firma, que en los últimos días también compró derechos de Fleetwood Mac y del productor Jimmy Lovine, afirmó que trabajará junto con el artista canadiense para que sus canciones estén disponibles "para todos".

Neil Young es autor de clásicos del rock como "Harvest Moon", "Heart of Gold" y "Rocking in The Free World", entre otros.