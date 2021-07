Memorándum con Irán: Cristina Kirchner se defendió y fustigó a Mauricio Macri

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, expuso con contundencia durante la audiencia convocada por el Tribunal Oral Federal 8 en el marco de la causa del memorándum con Irán. Su defensa se centró puntualmente en el argumento de que existe una clara persecución política y judicial en su contra por parte del macrismo y desmereció todas las investigaciones que se iniciaron en su contra. Específicamente, intentó evidenciar los vínculos de todas las causas que le iniciaron durante el gobierno de Mauricio Macri y volvió a poner la lupa en la relación del expresidente con jueces de Casación.

Pero además de remarcar una vez más las reuniones de Macri con los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, deslizó que la persecución judicial en su contra comenzó antes de la llegada de Macri a la presidencia y que el objetivo era someter al pueblo argentino a fuerza de endeudamiento.

"¡Vinieron a la timba financiera! Este memorándum, lo de Vialidad, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera: dominarnos con la deuda. Esto es lo que pasa. No hay otra cosa", aseguró Cristina Kirchner a punto de quebrarse.

"Tengo 68 años. Ya fui presidenta dos veces y no me mueve nada más que dejarles a mis hijos y mis nietos un mejor país del que recibí. Parece ser que no lo entienden. Solo se rigen por lo que ven en los diarios", advirtió con la voz quebrada.

La causa del memorándum

En primer lugar, Cristina Fernández de Kirchner aseguró que es incomprensible que la acusen de ser encubridora de un atentado en el que ella no tuvo nada que ver.

"El atentado a la AMIA ocurrió hace 27 años, sería bueno preguntarnos dónde estábamos cada uno de los acusados de encubrir lo que ocurría hace 27 años. 17 años tenía el Cuervo Larroque y estaría terminando el quinto año. Juan Martín Mena tenía 15 años, era más chico. estaba en un colegio de mar del plata. Oscar Parrilli por ahí tenía pelo hace 27 años y había perdido la interna del PJ. Néstor Kirchner atravesaba su primera gobernación. Carlos Zannini era el ministro de gobierno. A Timerman ni lo conocía, solo conocía a su padre como director del diario Opinión. Yo estaba sentada en una banca en la provincia de Santa Cruz, era legisladora provincial. No teníamos contacto con el atentado. Es importante porque los encubridores normalmente tienen conexiones con los autores materiales", expresó.

Además, destacó que siendo senadora nacional participó en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los atentados de la embajada de Israel y la AMIA. Incluso, que fue citada como testigo en el juicio de la AMIA por esa participación.

"Desde su inicio esta causa tuvo una marcada orientación a ser usada en política interna e internacional. La impunidad, no tengo dudas, se debe al manejo político que se le dio a la causa", aseguró.

Luego de ello, comenzó a atacar directamente al gobierno de Mauricio Macri y lo acusó de perseguirla a ella y su familia. "El 10 de diciembre del 2015 asume un nuevo gobierno de Mauricio Macri y desde los primeros días comienzan a producirse hechos de gravedad inusitada con clara orientación de tomar el control del poder judicial como elemento de persecución de opositores políticos", subrayó.

Como ejemplos mencionó el intento de designación por decreto de dos jueces de la corte, "el ataque casi mafioso contra la procuradora Gils Carbó", la designación de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción pese a no ser abogada y otras maniobras más orientadas a tener los resortes para perseguirla jurídicamente a ella y su familia.