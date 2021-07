El PAMI "ya no tiene déficit, no debe un solo peso y equilibró sus cuentas"

"No teníamos ni para comprar una gasa y había hospitales sin agua caliente y otros sin inaugurar", recordó la directora del PAMI sobre el principio de su gestión, al participar junto al presidente de un acto en Lomas de Zamora.

La directora del PAMI, Luana Volnovich, anunció este martes que el instituto a su cargo "ya no tiene déficit, no debe ni un solo peso y sus cuentas están equilibradas".

Lo dijo apenas un año y medio después de haber asumido la administración con un "déficit de 8 mil millones de pesos y 19 mil millones de pesos de deuda por medicamentos oncológicos" que dejó la administración de Cambiemos.

"La situación era dramática; no teníamos ni para comprar una gasa y había hospitales sin agua caliente y otros sin inaugurar", recordó Volnovich, al participar junto al presidente Alberto Fernández de un acto en Lomas de Zamora, donde el Gobierno anunció que dará un bono de $5.000 en agosto próximo a los jubilados y jubiladas que cobren hasta $46.130.

Volnovich tomó la palabra para leer una carta escrita por los trabajadores del PAMI para los beneficiarios del instituto, en la que ratificó el compromiso de su gestión en que "nadie se quede sin remedios y sin atención médica" y reivindicó la promesa cumplida del Presidente en cuanto a que los afiliados volverían a recibir los medicamentos gratis, una política que fue dada de baja por el Gobierno de Mauricio Macri y reinstalada por el Frente de Todos.

"En PAMI no nos fue fácil; nos habían dejado una deuda de 19 mil millones de pesos por medicamentos oncológicos y un déficit de 8 mil millones de pesos", advirtió Volnovich y destacó que en apenas 18 meses y "con una pandemia (de coronavirus) de por medio" el instituto "ya no tiene déficit, no debe ni un solo peso y las cuentas están equilibradas".

La funcionaria hizo un repaso de los padecimientos que vivieron los jubilados en los cuatro años de la administración de Cambiemos, en los que sólo "1 de cada 4 afiliados" podía comprar todos los medicamentos que necesitaba porque "no alcanzaba la plata" y los trabajadores pasivos debían enfrentar los sucesivos aumentos de tarifas de los servicios públicos.

"Nos habían desorganizado la vida; nuestras vidas las manejaba el tarifazo; no estaba la pandemia, pero estaba Macri", expresó Volnovich.

Con todo, la directora del PAMI aceptó que todavía "falta mucho" por mejorar en la prestadora, pero insistió que ahora, en el Gobierno de Fernández, "hay 3 millones y medio de personas que tienen sus medicamentos gratis" y eso implica un "ahorro de unos 4.200 pesos por mes, es decir el 18% de una jubilación promedio"

"Entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados", recordó Volnovich.