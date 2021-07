Emmys 2021: la lista completa de nominados

The Crown, The Mandalorian y Wandavision se impusieron. La sorpresa de Emily in Paris. Ted Lasso presente. Mj Rodríguez, de Pose, hizo historia al ser la primera candidata trans en la categoría de Mejor Actriz.

The Crown, de Netflix, y The Mandalorian, de Disney+, empataron este martes 13 de julio con el mayor número de nominaciones, con 24, una más que WandaVision (23), la miniserie de Marvel, al desvelarse la 73ª edición de los premios Emmy. Las nominaciones, que llegan para una temporada televisiva que se desarrolló en medio de la pandemia mundial, fueron anunciadas por la Academia de Televisión en una ceremonia virtual conducida por Ron Cephas Jones y Jasmine Cephas Jones.

Ese podio demuestra que los Emmy se han rendido a las marcas de Disney: sus tres series (The Mandalorian, Wandavision y The Falcon and the Winter Soldier) suman en total 52 candidaturas a los galardones.

Lejos queda el reinado en el mercado televisivo de Netflix y HBO, dos plataformas que en la gala del 19 de septiembre verán cómo sus premios se reparten entre nuevos servicios como Disney+ y Apple TV+, que por su parte logró 20 nominaciones para la comedia Ted Lasso. El formato de miniserie o serie limitada (una ficción de una sola temporada) ha definido varios de los mejores trabajos de la temporada y su categoría será la más reñida de los premios.

WandaVision competirá contra Mare of Easttown, el fenómeno de HBO que ha recibido la aclamación general de la crítica y parte con gran ventaja. Esas dos series amenazan con destronar a “The Queen’s Gambit', la ficción de Netflix que a finales del año pasado despertó una fiebre mundial por el ajedrez y que también se medirá contra I May Destroy You y The Underground Railroad, dos ficciones aplaudidas en su repaso a problemas como el racismo y los abusos sexuales.

En el apartado de drama, The Crown, la serie que ha descubierto los entresijos de la familia real británica, se postula como gran favorita al premio a pesar de que comparte nominación con The Mandalorian y The Handmaid's Tale', ya veteranas de la categoría. Pose, This is Us, Lovecraft Country, The Boys y Bridgerton cierran las candidatas a mejor serie dramática.

Emily in Paris, la sorpresa de las nominaciones a los Emmys 2021

La sorpresa de estas nominaciones fue la nominación de Emily in Paris, el título de Netflix que idealiza la vida de una estadounidense recién llagada a la capital francesa. Cuando la serie se coló entre los candidatos de los Globos de Oro, la crítica y parte del público se burló de la mención y consideró que ponía en evidencia la corrupción de esos premios, ya que su pequeño grupo de votantes aceptó un viaje promocional con gastos pagados a Francia. Sin embargo, Emily in Paris ha convencido a los miles de académicos que votan los Emmy y la ficción competirá contra Black-ish, Cobra Kai, The Flight Attendant, Hacks, The Kominsky Method y Ted Lasso, esta última líder en las apuestas como buque insignia de Apple TV+.

Los Emmy se caracterizan por ser un desfile de rostros conocidos gracias a las múltiples categorías de interpretación: 12, que resultan de dividir mejor actor y actriz, principal y secundario, en comedia, drama y miniserie. De todas ellas, la competición más interesante será la de mejor actriz protagonista de una miniserie, en la que se batirán tres de las mejores interpretaciones del año Kate Winslet (Mare of Easttown), Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit) y Elizabeth Olsen (Wandavision).

Aunque Winslet, en su papel como una apática inspectora de policía que investiga una serie de desapariciones, ha encandilado al público y ha hecho de la emisión de Mare of Easttown -que HBO estrenó en dosis semanales- un evento televisivo que no se repetía desde el final de Game Of Thrones. Su compañera de pantalla, Jean Smart logró doble nominación: mejor actriz secundaria (Mare of Easttown) y protagonista de comedia (Hacks).

En el apartado masculino, Jason Sudeikis tiene el premio casi asegurado por su entrañable personaje en Ted Lasso, la sátira sobre el mundo del fútbol por la que también cuenta con una nominación doble como guionista. Y entre los latinos, destacan las candidaturas de Lin-Manuel Miranda (Hamilton), Anthony Ramos (In Treatment), Taylor-Joy (The Queen's Gambit) y Rosie Pérez (The Flight Attendant).

Aunque la atención ha sido para Mj Rodríguez, de ascendencia puertorriqueña, que logró una nominación a mejor actriz por 'Pose', con la que también hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero que logra este reconocimiento por un papel protagonista.

Cuándo y dónde se podrá ver los Emmys 2021

La votación final por parte de los miembros de la Academia de la Televisión se llevará a cabo del 19 al 30 de agosto. Los Primetime Emmys se emitirán en directo el domingo 19 de septiembre en la CBS y se transmitirán en Paramount+. La estrella de The Neighborhood, Cedric the Entertainer, acaba de ser el anfitrión de la ceremonia, que tras una ceremonia virtual en 2020 se celebrará en persona en el Microsoft Theater de Los Ángeles, con una audiencia limitada de nominados y sus invitados.

Quiénes están nominados a los Emmys 2021

Mejor actriz en serie de comedia

Aidy Bryant (Shrill)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Allison Janney (Mom)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor en serie de comedia

Anthony Anderson (Black-ish)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

William H. Macy (Shameless)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Kenan Thompson (Kenan)

Mejor serie de comedia

Black-ish

Cobra-Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Ted Lasso

Mejor actor en película de TV o miniserie

Paul Bettany (WandaVision)

Hugh Grant (The Undoing)

Ewan McGregor (Halston)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Leslie Odom Jr. (Hamilton)

Mejor actriz en película de TV o miniserie

Kate Winslet (Mare of Easttown)

Michaela Coel (I May Destroy You)

Cynthia Erivo (Genius)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Anya Taylor-Joy (Queen's Gambit)

Mejor miniserie

I May Destroy You

Mare of Easttown

The Queen's Gambit

The Underground Railroad

WandaVision

Mejor actriz en serie de drama

Uzo Aduba (En terapia)

Olivia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

Mj Rodriguez ('Pose')

Jurnee Smollett (Lovecraft Country)

Mejor actor en serie de drama

Billy Porter (Pose)

Josh O'Connor (The Crown)

Regé-Jean Page (Bridgerton)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Jonathan Majors (Lovecraft Country)

Mejor serie de drama

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid's Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Mejor programa de variedades

Conan

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight

Colbert Late Show

Mejor programa de competencia

The Amazing Race

Nailed It

Ru Paul Drag Race

Top Chef

The Voice