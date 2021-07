Murió el histórico apoderado del PJ, Jorge Landau

Murió Jorge Landau, histórico apoderado del Partido Justicialista y con un rol clave en el partido. Tenía 74 años, era abogado y además fue diputado nacional. Todavía no está definido quién será su sucesor. Había nacido en 1947 y en 1999 se convirtió en el apoderado nacional del partido. Especialista en legislación electoral, tenía a su cargo la lapicera que oficializa la inscripción de frentes y candidatos.

Asesoró a distintos gobiernos nacionales y provinciales en la regulación estatal y partidaria de elecciones abiertas, de plebiscitos y de reformas constitucionales. En el 2007 asumió como diputado nacional en reemplazo de María del Carmen Falbo por el Frente para la Victoria, y en 2011 mantuvo su banca por un nuevo período por ese partido.

Desde el Partido Justicialista manifestaron en Twitter: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge Landau, histórico dirigente del peronismo y apoderado de nuestro partido. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos y compañeros de militancia. ¡Nunca te olvidaremos Jorge! QEPD”.

El presidente Alberto Fernández fue uno de los primeros en despedirlo: “Lamento el fallecimiento de Jorge Landau, apoderado histórico y estimado del Partido Justicialista. Con profundo pesar quiero expresar mi acompañamiento en su dolor a su familia y allegados. Gracias por su trabajo, su honestidad y su compromiso con el peronismo”, escribió en Twitter.

Otros funcionarios y dirigentes peronistas también lo despidieron. El jefe de Gabinete Santiago Cafiero escribió: “Profunda tristeza por la muerte de Jorge Landau, dirigente histórico y apoderado del Partido Justicialista. Un gran militante de la unidad peronista. Te vamos a extrañar, compañero. Abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos”. Uno de sus antecesores, Aníbal Fernández, publicó: “Murió Jorge Landau, querido amigo y compañero. Que Dios te bendiga…”.

La diputada nacional del kirchnerismo Cristina Álvarez Rodríguez escribió: “Enorme tristeza por la partida de Jorge Landau. Gran compañero y militante, un dirigente que dedicó su vida al peronismo. Un fuerte abrazo a sus familiares y seres queridos”.

La directora de asuntos jurídicos del Senado Graciana Peñafort, cercana a Cristina Kirchner, publicó: “Dolor inmenso. Acaba de fallecer Jorge Landau, histórico apoderado del PJ y del Frente de Todos. Y mi amigo, sobre todo mi amigo. Me enseño tanto, me explico tanto. No tengo palabras. Mi pésame muy dolido a su bella familia de la cual tan orgulloso estaba”.

El ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro manifestó: “Mucha tristeza por el fallecimiento de Jorge Landau, histórico apoderado del PJ. Tuve la suerte de compartir y aprender de él ese rol. Gran compañero, un militante comprometido que supo acompañar siempre a Néstor y a Cristina. Mis condolencias para su familia y amigos”.