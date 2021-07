Marley reveló que le gustaría ser padre por segunda vez

Marley tiene planes de agrandar su familia. En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, confirmó que le gustaría tener un segundo hijo y que ya está gestionando todo el proceso.

“Mirko ya es tan niño. Dejó de ser un bebé. Ya dejó la cuna que le regaló Susana Giménez y pasó a su cama. Todo está pasando muy rápido, me da nostalgia que se termine esta etapa y me dan ganas de ser padre nuevamente”, aseguró el conductor de La Voz Argentina.

En ese sentido, dejó en claro ya empezó a dar los primeros pasos para darle un hermanito a Mirko, que hoy tiene 3 años. “Ya estoy en comunicación con quien es la donante de óvulos. Si se puede, me gustaría repetir”, explicó.

Además, adelantó que está listo para hablar con su hijo sobre cómo decidió tenerlo. “Tengo preparadas las respuestas para todas las etapas de la vida de Mirko, toda la información que necesite pero en los tiempos que él tenga”, subrayó convencido.

Marley ya había presentado a la donante de su hijo, Britanny, en su programa Por el mundo en 2019. En ese momento, Mirko tenía apenas un año y medio y se reencontraron en Australia.

En el ciclo, el conductor se reunió con la mujer para contar cómo se habían conocido y aseguró que se habían elegido “mutuamente” porque los dos vieron sus respectivos perfiles a la hora de seleccionar con quién harían el tratamiento.

¿Una exparticipante de MasterChef Celebrity se ofreció como donante?

En abril, Marley estuvo en el programa de Florencia Peña y en ese momento no se mostró tan convencido con la idea de tener otro bebé. “No sé cómo hace la gente que tiene dos hijos”, dijo entre risas.

Con la complicidad que siempre los caracterizó, siguieron hablando del tema con mucha picardía y la conductora quiso saber a qué famosa eligiría como mamá de su futuro hijo. “Podría ser Rocío Marengo, como para que se termine el círculo. Ella tiene ganas de ser madre, la otra vez me tiró la onda”, dijo entre risas sobre la modelo con la que tuvo un noviazgo hace 20 años. Pero rápidamente se puso serio y confirmó que volvería a elegir a la madre biológica de Mirko, Britanny.

Nancy Pazos le preguntó en esa misma nota si su hijo ya le había preguntado quién era su mamá. “Fue hace un montón, en uno de los Zooms del jardín. Estábamos en una clase de gimnasia, corriendo alrededor de la mesa, porque yo hago todo con él, y la maestra dice: ‘Pídanle almohadones a mamá y papá, y él me miro y me dijo: ‘¿Y mamá?’, contó Marley.

Según el conductor de La Voz Argentina, esa fue una situación propicia para charlar sobre el tema. “Le dije que hay nenes que tienen mamá y papá, otros solo mamá y otros solo papá. Que él tenía solo papá. Me miro y me dijo: ‘Ah, ok’, y siguió con la clase. No lo tenía ensayando. Me dijeron que siempre vaya con la verdad pero hasta donde él vaya preguntando”, reveló.