Solicitan mayor control e hisopados a empleados de geriátricos

Desde la Dirección Provincial de Adultos Mayores se dio a conocer que mañana se reunirán con funcionarios del ministerio de Salud donde solicitarán mayor control e hisopados cada 15 días a todos los empleados de las instituciones, como lo hacían el año pasado. El pedido será ante los brotes de coronavirus en dos geriátricos, donde se recuperan 24 de los 28 abuelos infectados, y por lo cual 4 están internados.

“Estuvimos hablando con el equipo y vamos a reunirnos con Salud para pedir que sigan haciendo el testeo al personal de los geriátricos, que sean cada 15 días a cada grupo como lo hacían antes, pero ahora lo dejaron de hacer. Tenemos todo el personal vacunad, pero sin dudas hace falta más control. Nos pusieron enfermeras y eso agradecemos mucho, nosotros trabajamos bien y en equipo, creo que hay que ajustar más el tema de los testeos en quienes ingresan que son los trabajadores. Los adultos no se nos pueden contagiar, no deben contraer el virus porque ellos no salen. Tenemos que cuidarlos más y el personal también se tiene que cuidar muchos más afuera de la institución para no entrar con el virus e infectar a los adultos como está pasando”, advirtió.

A su vez, dijo que no es la primera vez que surgen brotes en los geriátricos sino que es la segunda ola de coronavirus dentro de las instituciones que alberga al grupo más vulnerables de la pandemia.

“Es tiempo que la gente decida cuidarse, por más vacunas que tengamos, nos tenemos que cuidar sobre, todo cuando trabajamos con adultos y niños. Casi todos los geriátricos tuvieron casos de COVID, los que dependen de la provincia que son tres ya hubo en todos y en casi todos los demás. Belén y Tinogasta ya tuvieron y están todos bien, esperemos que no pasemos otra ola más, ya venimos en la segunda ola de contagios dentro de los geriátricos y no debe pasar más, se deberán extremar los cuidados”, manifestó.

Finalmente, manifestó que el cuidado se tiene que extremar aún más y trabajaran para eso sucede a partir de ahora, no solo en las instituciones públicas sino también en las privadas.

Brote

Los últimos brotes de COVID-19 sucedieron en el geriátrico Nuevo Amanecer, ubicados en Valle Viejo donde se infectaron 20 adultos mayores y en el Hogar Fray Mamerto Esquiú 8 personas están transitando el virus. Del total 4 están internados para mayor control. Desde el comienzo de la pandemia y ante los brotes en geriátricos fallecieron hasta la fecha 2 ancianos.