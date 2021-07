Patricia Bullrich, a caballo y con poncho, se sumó a la protesta del campo

“Vengo como una persona común, no como dirigente política”, dijo

Aunque se había remarcado que el acto que realizan productores y trabajadores autoconvocados del campo en San Nicolás sería multisectorial y no impulsado por partidos políticos, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, apareció en escena con poncho y a caballo. “Vengo como una persona común, no como dirigente política”, aclaró la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Se perdieron 3 millones de cabezas de ganado y los mercados a los que les vendía Argentina tuvieron que buscar otras opciones. Es una mala imagen argentina para el mundo”, señaló ante los medios que cubren la convocatoria.

“Todos están acá acompañando al campo, pero entendiendo que sus causas son importantes. Hay una necesidad de que Argentina se libere del populismo y avance a un país competitivo”, expresó.

“Tenemos que defender la independencia para siempre. Sufrimos la falta de clases. Hay que defender la educación, la propiedad privada, la libertad. Argentina tiene que liberarse del populismo”, agregó.

Bullrich había anticipado esta mañana en su cuenta de la red social Instagram que participaría de la protesta. “Estamos yendo a San Nicolás. Hoy es el Día de la Independencia. Y miles y miles de argentinos de todo el país vamos a defender la producción, la libertad y la República, la posibilidad de vivir en un país en el que cada uno pueda hacer realidad su proyecto. Así que vamos rumbo a San Nicolás. Un abrazo”, expresó allí. El video lo grabó en un auto que manejaba el ex bailarín Maximiliano Guerra, quien es su ladero fiel en cada acto de los que participa.

Luego empezó a publicar fotos con algunos seguidores y productores que estaban en la concentración. Después de encontrarse con el grupo de Pergamino que la había invitado a sumarse, se subió a un caballo para encolumnarse con la agrupación de los Gauchos de Güemes que llegaron desde Salta en un desfile entre los miles de personas que esperaban los discursos.

Otro de los políticos que se sumó a la manifestación del campo fue el ex candidato a presidente por el frente NOS en las elecciones de 2019, Juan José Gómez Centurión. Posteó en Twitter imágenes de una misa que realizó con algunos de sus colaboradores en San Nicolás antes de la marcha.

Hubo otros políticos que apoyaron la decisión de protestar de este modo pero lo hicieron con mensajes en las redes sociales. El ex senador nacional y candidato a vicepresidente con Macri en los últimos comicios nacionales, Miguel Angel Pichetto, publicó un tuit de respaldo. “Mi apoyo a todos los productores que se movilizan a San Nicolás defendiendo la libertad de producir y exportar. #9JSanNicolas”, consignó.

El diputado nacional de la UCR por Formosa e integrante del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Ricardo Buryaile, publicó este jueves un hilo de tuits y tramos de una entrevista televisiva donde manifestó su apoyo. “Decidí no asistir para que algunos no intenten deslegitimar la protesta. Quiero dejar claro que adhiero y acompaño a cada uno de los reclamos que se hacen”, escribió.

También la diputada nacional entrerriana de Juntos por el Cambio, Gabriela Lena, mostró su postura favorable ante la protesta. “Toda mi solidaridad y acompañamiento con los sectores productivos que se movilizan en Tucumán y San Nicolás por el derecho a trabajar en paz y libertad. #CampoMasCiudad”, puso en su tuit donde aprovechó para sumar al reclamo rural el de la capital tucumana, la ciudad que este mediodía visitó el presidente Alberto Fernández en las celebraciones por el Día de la Independencia Nacional que derivó en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

La convocatoria se da en medio del malestar que hay en el sector por las políticas del gobierno de Alberto Fernández. La tensión aumentó en las últimas semanas por las restricciones para exportar carne vacuna, una medida que provocó el rechazo de toda la cadena de ganados y carnes y la adhesión de la misma a la movilización de esta jornada.

Según lo que expresaron los productores independientes que la organizaron se convocaba a todos los ciudadanos si distinción de actividades. “No es una marcha por el campo, sino por todos los argentinos honestos y trabajadores”, habían asegurado.

Desde la entidad Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) el martes habían resaltado que “participaremos de un acto organizado por productores donde no habrá consignas partidarias en favor de ningún partido o expresión política y porque queremos expresar nuestra más honda preocupación por la marcha del país”.

En este acto también están, además de CRA, los representantes de la Sociedad Rural Argentina, Coninagro y la Federación Agraria, las entidades que componen la Mesa de Enlace, el grupo que nació en 2008 durante el conflicto con el gobierno de Cristina Kirchner por la resolución 125.