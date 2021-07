Lorenza Mamani se recupera “muy rápido” tras la cirugía neurológica

“Sin duda Lorenza no deja de sorprender a todos por lo rápido que supera las adversidades que le pone la vida”, afirmó Walter Bustamante, tutor de doña Lorenza.

Luego de vivir un momento muy difícil, Lorenza Mamani atraviesa la primera semana de su recuperación. Esta mañana, Walter Bustamante, tutor de doña Lorenza, compartió imágenes en las redes sociales informado sobre la salud y agradeciendo la ayuda y el afecto recibido en esta semana.

“Se los dije que mi viejita Lorenza es muy fuerte y podía superar otras operaciones, ella se recupera muy rápido!”, expresó Bustamante, en su cuenta de Facebook.

Y agregó: “Hoy me dice que acá donde está no hay viento y no la dejan caminar mucho, que ya está extrañando caminar”.

Bustamante señaló que Lorenza “bendecía a toda la gente que la ayudó y me decía que quiere invitarles un asado y empanadas para que coman todos con ella”.

Resaltó que, como se puede observar en las imágenes, “ya puede levantar la mano izquierda y mover el mismo pie”, y afirmó: “Sin duda Lorenza no deja de sorprender a todos por lo rápido que supera las adversidades que le pone la vida”.

Lorenza pasó por una operación de dos horas el pasado sábado luego de que se le detectara un cuadro de hematomas subdurales, después de haber sido trasladada en helicóptero por Defensa Civil desde Fiambalá donde vive hacía la Ciudad Capital. Fue rescatada de su vivienda, que está en un paraje agreste ubicado a cuatro mil metros de altura sobre el nivel mar, deshidratada y descompensada.