Urbanc: “Gracias a Dios por la pandemia, la necesitábamos”

Polémicas expresiones del obispo de Catamarca, Luis Urbanc durante el acto oficial del 9 de Julio desarrollado esta mañana en la Plaza del Maestro, de la capital de nuestra provincia. "Es tiempo de reflexión. Demos gracias a Dios por esta pandemia -dijo-. Hay una economía que no sirve. La patria financiera destruye al hombre. La plata no está para juntarla en los bancos, no está para hacer negocio. El dinero está para ponerlo al servicio del pueblo de Dios, hay muchos recursos y tienen que estar al lado del que más necesita. Los bancos deben poner la plata al servicio de la gente que necesita comer, que necesita salud, que necesita educación".

Y continuó más adelante: "Por favor, hermanos legisladores, legislemos para el bien, tenemos que vivir dignamente, no opíparamente. La plata no puede estar reunida en cinco gatos locos por ahí, tiene que estar para el pueblo. Lo dijo el Papa: ‘sueño con una economía de lo concreto’ ".

"Me gustaría disertar sobre las letras del Himno Nacional y el Himno de Catamarca, pero lo cantamos por compromiso. Uno recorre la letra y cada departamento producía algo, ‘lo concreto’, con lo que se podía vivir. Ahora quiero vivir a costa de otro. Por eso hay un tesoro, que es Dios. Querida pandemia, te pido que hagas descubrir a Dios y amar a Dios en todo catamarqueño. Que amen a la virgen", expresó más adelante.

“¿Hemos encontrado nosotros el tesoro? ¿Este tiempo de pandemia les ayudó a descubrir a cada catamarqueño el tesoro?”, se preguntó el obispo.

“El tesoro el Dios, no la vacuna. El tesoro es Dios para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los políticos: el tesoro es Dios, la Virgen, Fray Mamerto Esquiú. ¿Lo han encontrado o seguimos en otra? Seguimos con los planes y a ver cómo acomodamos unas elecciones, a ver cómo acomodamos el banquito”, dijo.

“Yo felicito a todos los que trabajan en la salud, celebro todos los días la misa por ellos, están reventados, y no los consideramos”, renegó.