Facundo Manes sumó a sus filas a un peronista histórico

Crece la expectativa frente a la cuenta regresiva del cierre de listas en las PASO de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. La competitividad del enfrentamiento entre Diego Santilli y Facundo Manes genera reacomodamientos diarios en la coalición opositora. La última novedad surge del peronismo republicano: Miguel Pichetto ha decidido incorporarse a la lista del neurocirujano radical.

En el entorno del excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri comentan que están negociando con el jefe político de Manes, Ernesto Sanz, para formar parte de una oferta electoral más amplia para las Primarias de septiembre. “Nos cansamos de esperar gestos de Horacio Rodríguez Larreta y decidimos formar parte de un espacio novedoso que irrumpe para ganarle al Frente de Todos”, cuentan cerca de Pichetto.

Esta movida del PJ no K va de la mano de la incorporación del hombre fuerte de San Miguel, Joaquín De la Torre, al espacio de Manes, además de Emilio Monzó. De la Torre suena como primer candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral. En caso de ganar podría pasar a ser el presidente del bloque de JxC de ese cuerpo que hoy conduce Roberto Costa, quien termina su mandato y no puede ser reelecto. El ex alcalde de San Miguel es un gran conocedor de la política bonaerense y conoce a todos los actores centrales del poder.

Mientras, los armadores del proyecto del neurocirujano aseguran que la idea es presentar una lista de diputados nacionales muy amplia y plural, busca mucho más que el voto duro de JxC, también sale a pescar en otros sectores y a la vez van a poner muchos radicales en las listas secciones para conformar a los intendentes de la UCR. “No va a ser una movida exclusiva del radicalismo”, dicen allegados a Maximiliano Abad.

Según se pudo conocer, la nómina que liderará Manes, podría llevar a la ex Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro en segundo lugar, Pichetto tercero, Margarita Stolbizer cuarta y el diputado radical Fabio Quetaltz. Por ahora son borradores. Falta desentrañar dos incógnitas. Si Jorge Macri se baja y arregla o no con Rodríguez Larreta y cuál será el destino final de Gustavo Posse, dos jugadores decisivos para una competencia que pinta muy pareja.