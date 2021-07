81 años de Ringo Starr: el beatle de la sonrisa eterna que fue el menos valorado

El 14 de agosto de 1962 John Lennon le haría una pregunta a Ringo Starr que le cambiaría la vida: si quería unirse a The Beatles. Para que el joven Ringo entrara, Brian Epstein expulsó a Pete Best, conformando así la alineación oficial y más conocida de la banda más aclamada del mundo.

Pasaron casi 60 años de ese momento y hoy, en el cumpleaños número 81 de Ringo, nos adentramos en todo lo que ocurrió después de esa etapa de su vida: El Ringo post-Beatle.

Su debut solista en la música se dio en paralelo a su experimentación con el cine: sus dos primeros álbumes "Sentimental Journey" y "Beaucoups of Blues", ambos lanzados en 1970, incursionaban en el jazz y el country respectivamente, al tiempo que daba sus primeros pasos en el séptimo arte.

A pesar de la separación, mantuvo contacto con sus ex compañeros: por ejemplo, en 1971 lanzó el single "It Don't Come Easy", que co-escribió con George Harrison . También tocó como músico sesionista en los discos "John Lennon/Plastic Ono Band" (1970) y "Living in the Material World" (1973), de John Lennon y Harrison respectivamente.

Su mayor éxito comercial llegó con "Ringo" (1973), que incluía colaboraciones de los tres restantes ex Beatles en la composición. En 1975 terminó su contrato con Apple Records y a partir de ahí, todo fue en bajada.

Sus siguientes tres discos fueron un fracaso comercial, por lo que decidió concentrarse por un tiempo en su carrerra cinematográfica y en 1981 estrenó "El Cavernícola", protagonizado por la actriz Barbara Bach que luego se convertiría en su esposa.

Mientras trabajaba en un nuevo disco "Stop and Smell the Roses", para el que Lennon le había ofrecido dos demos, la noticia de su asesinato interrumpió todo. El disco terminó saliendo en 1981, obteniendo un buen nivel de ventas.

Sus problemas con alcohol y su ingreso a una clínica de rehabilitación hicieron de "Old Wave", otro fracaso comercial lanzado en 1983, su último disco en casi una década.

Una vez recuperado, creó la Ringo Starr & His All-Starr Band, una banda con una formación rotatoria al estilo de Bill Wyman's Rhythm Kings. Su primera gira tuvo tanto éxito que lo animó a grabar un nuevo álbum "Time Takes Time", con más buenas reseñas que ventas.

La década de los '90 trajo consigo el primer single de The Beatles desde su separación: "Free as a Bird" se incluyó en The Beatles Anthology, como también temas de Leon sin terminar, rarezas e inéditos. Esto favoreció la colaboración entre los tres Beatles en varios proyectos solistas.

RIngo siguió con giras, álbumes, colaboraciones y apariciones televisivas. En Argentina tuvimos el placer de disfrutarlo en vivo en tres ocasiones: en 2011, 2013 y 2015. Sabemos que la pandemia no permite planificar un regreso pronto, pero esperamos que sí.

Mientras tanto, el cumpleañero invita a unirse a una celebración por la paz y el amor: "Podés postearlo, decirlo, incluso pensarlo, pero sería maravilloso si vas 'paz y amor' por mi cumpleaños".

¡Paz, amor y feliz cumple, Ringo!