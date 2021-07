La familia Lee Ren Cheong presentó una demanda civil contra de la Municipalidad de Fiambalá

Los abogados Héctor Rivera y Alejandro Bosio, representantes legales de la familia Lee Ren Cheong, propietarios de las tierras en las que se encuentran las Termas de Fiambalá, según consigna hoy diario El Ancasti, presentaron una demanda civil en el juzgado de de nuestra ciudad en contra de la Municipalidad de Fiambalá.

En ese marco, los letrados formalizaron demanda de reivindicación, medida cautelar y daños y perjuicios. Antes, ya se había presentado una denuncia penal contra el municipio.

La familia Cheong asegura ser propietaria de cerca de 33 mil hectáreas en las que se encuentran las Termas de Fiambalá. La intendenta Roxana Paulón había iniciado una gestión por la prescripción administrativa. Mientras tanto, en la Legislatura se encuentra el proyecto que envió el Ejecutivo para la expropiación de 1.200 hectáreas.

Los denunciantes manifiestan que el municipio de Fiambalá argumenta la posesión de las tierras “sin adjuntar ningún tipo de informe de los respectivos organismos donde se especifique el origen de la posesión y el destino o afectación que haya tenido el inmueble que pretenden poseer. Entendemos que no bastan informes genéricos o imprecisos de los cuales no resulte de manera fidedigna la fecha o época cierta del inicio de la posesión. Deben considerarse insuficientes aquellos informes que no se apoyen en datos ciertos comprobables”, fundamentaron.

Más adelante, los abogados de la familia señalan que la información que el municipio aportó en el expediente es "falsa". "El expediente se erigió sobre un cúmulo de información falsa, errónea e inexacta ya que la Municipalidad no cuenta con la posesión sobre esas extensiones y ciertamente solo cuenta con el permiso de uso en una fracción de 14 hectáreas aproximadas. La Municipalidad no reúne ninguna de las condiciones legales exigidas para adquirir el dominio", indicaron en la presentación.