Bullrich quiere ser presidenta en 2023 y tiene "un plan bajo siete llaves" contra la inflación

La presidenta del Pro y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó su intención de jugar por la presidencia en 2023 para lo que aseguró tener las “condiciones y la valentía que hacen falta”. Al respeto dijo tener un plan antiinflacionario guardado "bajo siete llaves". Fue luego de deponer su candidatura a diputada nacional.

Al manifestar sus deseos de participar en la futura contienda presidencial dijo: “Pienso ser una de las que actúen. Creo que tengo condiciones y la valentía que hace falta como para llevar adelante el cambio que necesita el país". Bullrich agregó en Radio Rivadavia: “Tengo el sueño de ser Presidenta desde que tengo seis años".

Manifestó haber hablado este tema con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, “quien también intentará ser, como yo”. Al referirse a los ejes de su futura candidatura, la presidenta del Pro manifestó que lo principal será la inflación.

“Tengo un plan bajo siete llaves para llevar a cabo un shock antiinflacionario. Sé cómo hacerlo. Tenemos que bajar la inflación y llevarle tranquilidad a los argentinos”, dijo.

Otros ítems serán recuperar la cultura del trabajo, una justicia independiente, una producción “no ahogada por los impuestos". Argentina “necesita un cambio copernicano", apuntó.

Al referirse a su decisión de bajar su candidatura como diputada nacional señaló: "Como presidenta del PRO decidí dar un ejemplo, renunciar a una candidatura pero no a la lucha. Todavía están en debate las candidaturas en la Provincia de Buenos Aires. El ejemplo arrastra. Nadie puede decir ´quiero la unidad, pero no me muevo. Todos tienen que estar a disposición. El ejemplo que yo di se puede dar en la Provincia", expresó.