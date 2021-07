Google, Facebook, TikTok y Twitter prometen más protecciones para las mujeres

En el marco del Foro Generación Igualdad celebrado esta semana en París, Francia, con el apoyo de las Naciones Unidas, cuatro de las principales compañías de tecnología se comprometieron a emprender acciones favorables a la igualdad de género. Google, Facebook, TikTok y Twitter prometieron profundizar la tutela del abuso online y mejorar la seguridad para las mujeres en sus respectivas plataformas.

El compromiso de las empresas (tres estadounidenses y una china) se produce tras consultas con la World Wide Web Foundation (WWWF) durante el año pasado.

En la ocasión, el organismo dio cuenta de relevamientos en los que las mujeres manifestaron el deseo de que las redes sociales y otros servicios en línea ofrezcan más control sobre quién puede responder o comentar en sus publicaciones. Además, reclamaron más opciones sobre el contenido que aparece en pantalla.

Los cambios previstos

La responsabilidad que adoptaron Google, Facebook, TikTok y Twitter incluye mejoras en los sistemas para denunciar el abuso online, modos más avanzados para que las mujeres se encarguen de la seguridad con “entornos más detallados” y un acceso más sencillo a las herramientas de configuración. Una “mejor curación” es el concepto que resumen el objetivo planteado por las compañías que dirigen herramientas digitales muy populares como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y el célebre buscador Google.

“Cuatro de las empresas de tecnología más grandes del mundo se comprometen audazmente a abordar el abuso de las mujeres en sus plataformas”, señaló la WWWF en un tuit.

Acaso uno de los ítems más interesantes de esta movida es la promesa de establecer formas adicionales para que las mujeres obtengan ayuda luego de denunciar abusos. A su vez prevén incorporar modos más sutiles de abuso verbal o amenazas para abordar esos casos en función del contexto y del lenguaje.

“Estos compromisos se desarrollaron como parte de una iniciativa de un año, que reunió a expertos de empresas de tecnología, gobierno, sociedad civil y mujeres afectadas por el abuso en línea para co-crear soluciones al problema”, explicaron desde la organización que nucleó a las empresas participantes.

El punto flaco de este compromiso se evidencia en parte de su redacción: cuando se aborda la problemática del abuso y sus secuelas no se hace mención a las personas que lo cometen, tal como nota el sitio The Verge en su repaso. “El hecho de que las mujeres no vean el abuso en las redes sociales no significa que el abuso haya desaparecido”, dice la fuente.

Por lo demás, cabe señalar que todos los mencionados suenan a propio como objetivos loables y con beneficio, pero el anuncio realizado por la WWWF no incluyó ningún detalle sobre cómo cada plataforma planea lograrlos. En ese orden, no hay una normativa que obligue a las compañías a cumplir con esos compromisos.