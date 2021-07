Elvis Presley tendrá su propio canal de streaming

Un fenómeno de masas. Así podría describirse en pocas palabras a Elvis Presley, el cantante estadounidense e ícono cultural más popular del siglo XX. Su música y estilo propio no tuvo fronteras. Traspasó todas las barreras culturales y permaneció es la escena del rock a lo largo del tiempo, sin importar las modas, los géneros ni las edades.

Sin dudas, fue un referente musical para muchas de las grandes bandas de la historia de la música. Los propios Beatles lo admiraban. John Lennon lo reconoció públicamente: “Nada me afectó hasta que escuché a Elvis. Sin Elvis, no habría Beatles. El era la religión para mí”.

Su estilo marcó tendencia y lo convirtió además en un sex symbol, imitado por los hombres de la época. Su sensualidad era cautivante e hizo delirar como pocos al público femenino.

El rey del rock tendrá un canal de streaming especialmente dedicado a la figura y arte de Elvis Presley, resultado del convenio entre la compañía audiovisual Cinedigm y los herederos del Rey del rock and roll, Las transmisión comenzará el año que viene.

Según informaron medios especializados estadounidenses, el canal se llamará “The Elvis Presley Channel” y podrá verse en principio en los Estados Unidos y Canadá de forma gratuita con publicidades. A través de dispositivos y plataformas como Amazon, Samsung, Pluto TV, Roku o Hulu, el canal emitirá material de archivo, documentales, especiales y contenido musical de otros artistas.

Los fans podrán disfrutar de especiales como “Singer Presents Elvis” (1968), también conocido como “The ’68 Comeback Special”, de Steve Binder; “Elvis Aloha from Hawaii Via Satellite” (1973) de Marty Pasetta; y el film “Elvis by the Presleys” (2005), de Rob Klug.

El canal también mostrará rarezas de los archivos Graceland, con algunos de los artículos más llamativos de la colección que perteneciera a Elvis.

La consagración y el éxito de Elvis

Después de terminar el colegio, el artista fue a la discográfica de Memphis “Sun Records” y grabó un disco de acetato con las canciones “My Happiness” y “That’s When Your Heartaches Begin” para regalárselo a su madre. Marion Keisker, la socia del productor y fundador de “Sun” fue quien lo atendió y dejó anotado: “Buen cantante de baladas. Conservar.” Su socio Sam Phillips se atribuyó esa anotación y fue quien en realidad impulsó luego la carrera de Elvis.

En enero de 1954 Elvis registró un segundo disco con otras dos canciones, pero no llamó la atención del productor Sam Phillips. Sin bajar los brazos, realizó unas audiciones para entrar en el cuarteto vocal “The Songfellows”, un grupo amateur de gospel que cantaba haciendo armonías, pero tampoco lo aceptaron porque según contó el propio artista, le dijeron que no sabía cantar.

Por entonces, Phillips buscaba a alguien para grabar una balada titulada “Without You”. Su socia, Marion Keisker, le sugirió que hiciera una audición con “el chico de las patillas”. Fue así que el cantante conoció al guitarrista Scotty Moore y al cotrabajista Bill Black, dos chicos de Memphis que también solían acudir a la discográfica en busca de una oportunidad. Juntos, fueron a la productora, pero ninguna de las canciones que tocaron impresionaron hasta que Elvis empezó a tocar y cantar en broma (con un tono más acelerado y jugando con la voz) una vieja canción de rhythm and blues. El productor, que había dejado el micrófono abierto, lo oyó y quedó anonadado. Ese ritmo loco era una especie de música negra con un aire de country. La canción que cambió su vida era “That’s All Right”.

En enero de 1956 grabó y publicó “Heartbreak Hotel”, que superó las ventas y llegó a ser número 1 en las listas de pop blancas el 21 de abril de ese año y permaneció ahí ocho semanas. Además, dominó las listas de pop, de country and western, y de R&B. Llegó a disco de Oro, siendo el más vendido del año. También fue el primer tema de Elvis en entrar en las listas británicas. En marzo de 1956 se publicó el primer álbum del artista.