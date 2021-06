Detuvieron a la mujer que provocó un terrible accidente en el Tour de Francia

La mujer fue arrestada este miércoles por la policía francesa, luego de cuatro días de búsqueda. Con campera amarilla y un cartel dedicado a sus abuelos, la joven se metió en la pista en el momento que pasaban los ciclistas, provocó que uno la choque y luego se produjo una serie de colisiones y caídas en cadena que dejó un saldo de varios heridos y golpeados, incluso fracturados.

La gendarmería de Finisterre había anunciado que abrieron un proceso de investigación para dar con la responsable de lo sucedido. Ya bajo custodia policial, esta mujer será juzgada por “lesiones involuntarias con incapacidad no superior a tres meses por violación manifiestamente deliberada de una obligación de seguridad o prudencia".

Esto podría llevarla a prisión por un año y obligarla a pagar una multa de 1.500 euros. Aunque si uno o varios de los ciclistas afectados por el choque en cadena que provocó presentan una demanda, la pena puede incrementarse todavía más.

Tony Martin, el ciclista que chocó con la mujer relató luego del choque: "Vi a la mujer, vi la pancarta, pero no hubo tiempo para reaccionar. Yo todavía no puedo entender cómo las personas pueden hacer cosas como estas. Estamos aquí en una carrera con nuestras bicicletas. No es un circo", comentó el atleta que fue el primero en caer y provocar la caída del resto del pelotón.

Por su parte, el español Carlos Barbero también exige sanciones contra esta persona: "Se debe sancionar. Si haces algo mal en la sociedad, pongamos que robas o agredes a alguien, tiene unas consecuencias. Aquí debería ser igual. Hay que identificar a la persona que nos ha puesto en peligro y penalizar esa incidencia", dijo el ciclista sobre lo ocurrido en el kilómetro 45 del Tour de Francia.

El español Marc Soler, el más afectado por el accidente al sufrir fracturas en las dos cabezas de radio y la cabeza del cúbito izquierdo, comentó que: “Estoy meditando denunciar a la espectadora, porque es todo un Tour lanzado a la basura y siento mucha rabia”, expresó.

La mujer de nacionalidad alemana, quedó de pie luego de provocar el accidente, y según mostraron las imágenes aéreas, huyó rápidamente de la escena antes de que aparezcan las autoridades policiales, pero este miércoles terminó detenida y ahora afrontará las consecuencias por su acto imprudente.