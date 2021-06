Los médicos confirmaron que Lorenza recibirá el alta el día de hoy

"Tratamos de hacerla comprender el riesgo que corre su vida si sigue ahí, ella se da cuenta de que no puede volver", explico el Director del Sanatorio Pasteur.

El Director del Sanatorio Pasteur, Dr. Horacio Campazzo confirmó que Lorenza será dada de alta en la jornada de hoy; "A pesar de sus problemáticas, su salud es buena, aunque la cordillera y volver a su casa no es bueno para ella, ya que el frío hacen estragos en su salud, ahora la gente de Río Grande, su delegado y vecinos van a tener que cuidarla y mimarla", dijo el médico en declaraciones a Radio Federal de Fiambalá.

El medico reconoció de Lorenza llegó en buen estado de salud, "la gente que la traslado hicieron un excelente trabajo, como así también la gente del hospital Dr. Luis Agote. Llegó al sanatorio le brindamos los primeros auxilios, ella ya tiene muchos problemas ya que tiempo atrás fue operada de la vista, también tiene marcapasos y ahora fue vacunada con la primera dosis contra el COVID", comento.

El profesional medico agrego que "como amigo de ella, tratamos de hacerla comprender el riesgo que corre su vida si sigue ahí, ella se da cuenta de que no puede volver, porque ella no lo puede tolerar y se da cuenta que no puede estar sola allí. Con ayuda de la gente que la rodean pueda, quizá, volver en verano".

Por ultimo explico que la gente tiene que saber que ella está bien, que ha mejorado y el cariño que la gente le tiene es muy grande; "Hemos recibido llamadas de personas de otras provincias preguntando por ella. La gente de Río Grande la cuida mucho".