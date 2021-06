El insólito pedido de disculpas de Alberto Samid por violar la prisión domiciliaria

El empresario de la carne publicó un comunicado en el que pidió disculpas por no respetar su arresto domiciliario y lo atribuyó al estrés que está viviendo.

El empresario de la carne Alberto Samid publicó un insólito pedido de disculpas en su cuenta de Twitter luego de ser escrachado violando su arresto domiciliario para comer con amigos en una parrilla.

"Habiendo pasado varios días una situación de mucho stress, me produjo un síndrome confusional y en esa circunstancia me encontré en un lugar que no debí haber estado", escribió Samid en su cuenta de Twitter.

Y completó: "A todos aquellos que mi presencia le ha molestado, a la señora que me filmó, a la gente de la parrilla y principalmente a la Justicia quiero pedirles un sincero perdón".

Cabe resaltar que, tras lo ocurrido, el juez Gustavo Losada del Tribunal en lo Penal Económico 1 decidió revocar las salidas laborales que Samid tenía desde Noviembre de 2020, pero mantuvo el arresto domiciliario dispuesto el 24 de junio de 2019.

Asimismo, el magistrado recordó en su resolución que ante un nuevo incumplimiento de las obligaciones asumidas se dejará sin efecto el arresto domiciliario concedido y se dispondrá su inmediato alojamiento en sede carcelaria.

A fin de cumplimentar con lo decidido se solicitó a la Dirección de Control para Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia de la Nación que arbitren los medios necesarios para colocar un nuevo dispositivo con localizador de GPS al empresario.

Tanto el fiscal como la querella habían pedido que se revoque el beneficio de la domiciliaria y de las salidas laborales.

Hace unos días se viralizó un video donde se vio a Samid almorzando en un restaurante de Ramos Mejía estando bajo el régimen de prisión domiciliaria, Alberto Samid a través de distintos medios dio explicaciones asegurando: “No salí sin permiso, yo estaba trabajando". Sin embargo, desde la parrilla donde estaba negaron cualquier tipo de vinculación con el empresario.

Alberto Samid fue condenado en abril de 2019 por el Tribunal en lo Penal Económico 1 a la pena de 4 años de prisión efectiva como integrante de una asociación ilícita que evadió impuestos en sus frigoríficos durante la década del '90. Los jueces también determinaron que Samid debía pagar los $282.000 que costó el operativo para repatriarlo desde Belice, donde se había fugado mientras era buscado por la Justicia argentina. La condena luego fue confirmada por la Cámara de Casación. Pero aún espera una resolución de la Corte Suprema.