Primera sorpresa de la Eurocopa: Países Bajos eliminado por República Checa

República Checa metió el primer batacazo de la Eurocopa al derrotar por 2-0 a un equipo de Países Bajos que pagó caro quedarse con diez al inicio del segundo tiempo, en octavos de final, este domingo en el atestado Puskas Arena de Budapest.

Tomas Holes marcó de cabeza el primer gol checo y el delantero Patrik Schick, en su cuarto tanto en la competición, sentenció poco después. Los dos tantos llegaron cuando Países Bajos estaba ya con diez hombres desde el minuto 52, por una expulsión por mano de Matthijs De Ligt.

El rival de República Checa en cuartos de final, el sábado en Bakú, será Dinamarca, que eliminó a Gales con un contundente 4-0. El triunfo de los checos es una sorpresa sobre el papel, pero no por lo que pasó en el partido.

Matthijs de Ligt señaló a la señal de televisión NOS que se siente “responsable” de la eliminación de su selección debido a su expulsión. ”Tenía la acción bajo control. Llega la pelota y la dejo picar. Me caigo al suelo y soy empujado, lo que me obliga a ayudarme de mis manos” y tocar la pelota, detalló el central de la Juventus, que era el último defensor, algo que conlleva expulsión. ”Ese momento cambia las cosas y me siento responsable. He visto cómo los chicos han peleado luego y estoy orgulloso”, añadió. “Pero me siento mal por esta acción”, terminó.

La eliminación es un fracaso para Países Bajos. Estaban en su primer gran torneo internacional desde 2014, después de perderse la Eurocopa 2016 y el Mundial 2018, y fueron derrotados por un equipo a priori inferior después de sellar un pleno de triunfos en la fase de grupos.