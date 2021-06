Qué fue de la vida de John Deacon, bajista de Queen

John Deacon estaba devastado por la muerte de Freddie Mercury en 1991. En una entrevista de aquella época el bajista de Queen dijo: “En lo que a nosotros respecta, esto es todo. No tiene sentido continuar. Es imposible reemplazar a Freddie”. En lo que a él concernía sin su emblemático cantante, era el fin de la agrupación musical que había marcado un antes y un después en la historia del rock, con canciones como "Bohemian Rhapsody", "We Are the Champions", "Killer Queen" y "Don't Stop Me Now" entre otras.

Tras la muerte de Freddie, John Deacon volvió a tocar en vivo en tres ocasiones: en el concierto homenaje a Freddie Mercury en 1992, donde actuó junto a Brian May y Roger Taylor y una lista de ilustres invitados; en un concierto benéfico con Roger Taylor en Midhurst en 1993, y en el estreno del Bejart Ballet en París en 1997, tocando "The Show Must Go On" junto a Elton John.

Reapareció brevemente en octubre de 1997, para la grabación de la canción final de Queen, "No-One but You (Only the Good Die Young)", incluida en el álbum Queen Rocks.

Luego de esa ultima participación en Queen Rocks, Deacon se retiró y se mantuvo alejado de los flashes. Optó por no aparecer en la inducción de Queen en el Hall Of Fame Of Rock and Roll en 2001, ni tampoco quiso a May y Taylor para los proyectos de colaboración con Paul Rodgers y Adam Lambert.

Brian May ha dicho que Deacon todavía está involucrado con Queen en lo que respecta al lado comercial, y que también dio su aprobación para la película biográfica de Freddie Mercury, "Bohemian Rhapsody".

En el año 2014, Brian May y Roger Taylor admitieron que no tenian mucho contacto con John Deacon, excepto sobre finanzas. Taylor dijo: “[Deacon] se retiró por completo de cualquier tipo de contacto social”, y lo describió como “un poco frágil”.

Ambos integrantes en actividad siguen aclarando que aunque no contesta sus llamados sigue recibiendo los cheques por las regalías de los proyectos relacionados al grupo con el que estuvo unido por doce discos.

Actualmente Deacon vive en Putney en el sudoeste de Londres con su esposa Veronica Tetzlaff, con quien se casó en 1975, y es padre de seis hijos.

Canciones de Queen compuestas por John Deacon:

No fue hasta el tercer álbum de la banda, Sheer Heart Attack, que apareció la primera composición de John Deacon para Queen: la pegajosa canción "Misfire". El estilo más Pop/Motown de John contrastaba con el estilo más rockero de Brian y Roger, y con el amplio estilo musical de Freddie.

El talento como compositor de John afloró en las siguientes sesiones de grabación. John terminó escribiendo varios de los más grandes hits de Queen, incluyendo "You’re My Best Friend", "I Want To Break Free" y "Another One Bites the Dust", que catapultó la carrera de Queen hacia nuevos niveles. Además de sus composiciones en solitario tiene otra igual de famosa en coautoría con su amigo Freddie Mercury, "Friends will be friends".