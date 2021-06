Cómo será Fuegas, el nuevo programa de Felicitas Pizarro en El Trece

El ciclo tendrá con 10 capítulos en los cuales descubriremos historias, sobremesas y otras maneras de aplaudir al asador. Feli Pizarro recibirá a sus invitadas en un campo para descubrir frente a la parrilla y a través de una receta única, costumbres e ingredientes diversos.

Cada ingrediente de las recetas tiene una historia y de esa manera los platos y el contenido adquieren un sabor diferente. Cada rincón de la locación hace el lugar perfecto para que el encuentro se vuelva único para "las fuegas" y los espectadores.

Quiénes son las fuegas

Vic Achaval, Cecilia Castagno, Lis Ra, Pato Ramos, Daiela Butvilofsky, Sandra Honczar, Christina Sunae, Belén Richards, Julieta Oriolo, Mecha Solis son las mujeres que acompañarán a Felicitas Pizarro en Fuegas.

Cuándo regresa Felicitas Pizarro a El Gran Premio de la Cocina

Luego de la licencia por maternidad que se tomó antes de dar a luz a su segundo hijo con Santiago Solernó, Indalecio, nacido el pasado 17 de enero. La cocinera y jurado del programa conducido por Carina Zampini planea su retorno para agosto o septiembre.

"No es una etapa terminada. Al Gran Premio de la Cocina quiero volver, amo ese trabajo y amo ese equipo, los extraño todos los días", afirmó a principios de junio la cocinera en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Luego, explicó: "La razón por la que no volví es porque no puedo ingresar a Indalecio al canal, por un protocolo de seguridad", aclaró Felicitas. En ese sentido, profundizó: “Es muy chiquito para dejarlo tantas horas. Yo vivo bastante lejos y entre ir, grabar y volver me demanda muchas horas. Y hoy no quiero dejarlo en casa tantas horas solo o con otra persona que no sea yo".

Luego, hablando específicamente sobre su retorno al programa, dijo: "Yo imagino que en agosto o septiembre se puede dar mi vuelta al programa", indicó. "Para que todos los que preguntan se calmen, si es que me siento lista como mamá para dejar a mi hijo solo en casa“, dijo al respecto.

"Son más de 8 horas entre que voy y vuelvo. Hay días que se graba doble programa o se adelanta algo, el canal es como que te absorbe. Y el trabajo no me gusta faltar nunca y soy muy responsable, cuando agarro un trabajo me comprometo, por eso quiero estar segura. Si puedo, y se dan las condiciones para esa fecha, quisiera volver", concluyó Felicitas Pizarro.