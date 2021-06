Educación descartó el regreso a las clases presenciales

La ministra de Educación, Andrea Centurión, descartó el posible regreso a las aulas la próxima semana debido a que la situación epidemiológica actual es preocupante en Catamarca y por lo tanto no están dadas las condiciones para retornar a las aulas. Indicó que el indicador que genera preocupación es el alto porcentaje de ocupación de camas en los nosocomios dispuestos para la atención de casos de COVID-19.

Luego de que a principios de esta semana el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se reuniera con el Gobernador Jalil y la Ministra para plantear el posible regreso a clases, Centurión aseguró que no es el momento.

“Superamos el 80% de la ocupación de camas dispuestas para atender casos de Covid. Está bajando la incidencia de casos, estamos en una tendencia a la baja, pero lo que no baja es la ocupación de camas. Por eso, en base a este punto y para respetar lo que establece el decreto a nivel nacional, no se podría retornar a la presencialidad por ahora", señaló.

La ministra explicó que de acuerdo a los datos que establece el último DNU nacional la provincia si encuentra en alarma epidemiológica.

Si bien, la ministra señaló que hay departamentos que no registran casos positivos en los últimos días, consideró que no es el momento para regresar. ”Hoy dadas las condiciones sanitarias en cuanto la ocupación de Camas la recomendación es no volver en toda la provincia por ahora".

A su vez ratificó que las vacaciones de invierno se mantendrán del 12 al 23 de julio como está determinado por el calendario escolar para este año.

Entre los justificativos mencionó tal como habían advertido los gremios docentes que las condiciones climáticas impedían un normal desarrollo de las clases dado que los protocolos exigen que las aulas deben estar abiertas y ventiladas lo que se dificulta con las bajas temperaturas.

En esa línea Centurión dijo que coincide con los planteos que realizó la intersindical que se opone al regreso ahora.

Respecto al planteo de un grupo de padres que piden el regreso a clases, señaló que lo comprende e indicó que se reunirá la próxima semana con ellos. "Coincido con la necesidad de la presencialidad, pero más que la emociones, tenemos que cuidarles la vida".