El Patrón Bermúdez reconoció cuál es el 9 que busca Boca

Jorge Bermúdez es uno de los peso pesados del Consejo de Fútbol de Boca que dirige Juan Román Riquelme. El Patrón, ídolo por su etapa como futbolista del club, volvió a hablar con la prensa después de muchos meses y recorrió todos los temas. La salida de Carlos Tevez, su relación con Miguel Ángel Russo, los últimos choques con River y los detalles del mercado de pases.

Uno de los temas que más tiene en vilo a los hinchas es el futuro del equipo y los refuerzos que llegaron y van a llegar. En estas semanas se sumaron Norberto Briasco, Nicolás Orsini y Esteban Rolón. El debe, por ahora, está en el puesto del centrodelantero: aún no llegó ese 9 goleador que tanto pide el entrenador. El Patrón reconoció que hoy por hoy la única gestión activa en esa zona de la cancha es por Franco Di Santo, de San Lorenzo.

“Nosotros nos hemos propuesto desde nuestra llegada al club entregar las mejores herramientas al cuerpo técnico, todo lo que hacemos es consensuado con ellos. Cada mercado de pases es una chance de revalidar las intenciones, seguro que tenemos ganas de seguir contratando jugadores, aunque sabemos que no es fácil”, señaló el Patrón en diálogo con TyC Sports.

Y añadió: “Una cosa es opinar del equipo y otra es exigir. Con Miguel hablamos todos los días de fútbol y tenemos la chance de dar nuestra opinión. Y a veces él nos pregunta qué opinamos, pero las decisiones del plantel las toma el técnico”. Sobre una posible llegada de Di Santo, respondió: “Hace 12 días hablamos con San Lorenzo y estamos felices desde el Consejo porque nos trataron muy bien. Ahora vemos en la tele que hay ‘reuniones cumbres’, pero no, estamos esperando”.

En la entrevista también respondió sobre la situación de otros dos jugadores colombianos que están en carpeta: “Roger (Martínez) es un jugador completo de ataque, no sólo de centro de área, puede jugar por los costados. Miguel Angel (Borja) es potente, sí, los jugadores de selección tienen un perfil que en Boca nos gustan. Sabemos que tenemos que mejorar, hay que crecer, tenemos que traer chicos que sumen a este gran plantel”.

La obsesión de Boca es la Copa Libertadores. La última la ganó en 2007, una sequía importante que tiene ansiosos a los hinchas y, en este caso, a los propios dirigentes. “No nos quedan dudas que para el Consejo la Copa es el objetivo, un objetivo hermoso. Pero entendemos que paso a paso vamos a poder hacer todo a su tiempo”, reconoció el exmarcador central. El cruce de octavos de final será ante Atlético Mineiro, el mejor de la fase de grupos.

Por otra parte, se refirió a la partida de Nahuel Molina, quien hoy integra el plantel de la Selección argentina en la Copa América y cuyo padre apuntó contra el Consejo de Boca por la forma en que dejó la institución. “Cuando llegamos a Boca heredamos un plantel con todos los compromisos, los contratos y situaciones que existían. Un tema que encontramos fue el regreso de Molina, que volvía de Rosario Central, y nos sorprendió que le quedaban seis meses de contrato”, explicó.

Y agregó: “Nos sentamos tres veces con el chico, le explicamos nuestro deseo de que jugara en Boca, que sea el 4, que creíamos en él, que sentimos que este es el club más importante del mundo, pero no hubo forma de convencerlo. Obligarlo no podemos, no es caerle al chico pero tampoco que nos culpen por algo que tratamos de solucionar”.

También habló de River y dejó entrever que la pasada dirigencia, conducida por Daniel Angelici, no obtenía buenos resultados contra el máximo rival. Entre risas, el Patrón fue contundente: “Antes de nuestra llegada era una cosa, ahora todo se está acomodando. Está volviendo todo a la normalidad”.

Por último, habló de la decisión de Tevez de culminar su etapa con la camiseta del Xeneize: “Estamos satisfechos porque cuando llegamos Carlitos no jugaba, y en ese momento muchos esperaban que nuestra llegada sea el detonante para su partida. Y pasó lo contrario, empezó a jugar, fue campeón dos veces y entregó todo lo que puede en la cancha”.

“Hoy prefirió no estar más, tomarse vacaciones y descansar. Me alegra que Román (Riquelme) le haya propuesto que cuando quiera pueda trabajar con nosotros. El ídolo se retiró en la cancha, para Boca ya está, lo dijo él. No sé si jugará o no en otro club, acá nos puede acompañar cuando quiera”, cerró el histórico exfutbolista y hoy dirigente.