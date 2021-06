Fernández: “La puerta de salida a la pandemia no está lejos”

“La puerta de salida a la pandemia no está lejos”, dijo el presidente Alberto Fernández pese a la preocupación oficial por la demora en la llegada de segundas dosis de la vacuna Sputnik V. Respaldó la campaña de inmunización contra el coronavirus y volvió a cuestionar a Juntos por el Cambio, ya que habló de “fuegos de artificio” por los reclamos para completar el esquema de inoculación.

Dijo que le van a “ganar” al COVID-19 y que el plan de inmunización “es el mañana, el camino”. Destacó que inocularon “a casi todos los adultos mayores” y que el Gobierno “no va a parar hasta que el último argentino esté vacunado”. Expresó que “esa es la puerta de salida” a la pandemia y que “no está lejos”.

Aseguró que “más allá de las críticas, mal intencionadas en muchos casos” van a seguir “buscando y trayendo vacunas”. Consideró que los cuestionamientos de la oposición son “fuegos de artificio de los que quieren llamar la atención porque tienen poco para decir, y cuando tuvieron que hablar y hacer, hicieron todo mal”.

Anunció un programa de viviendas para personas mayores de 60 años y mencionó la “cultura del descarte” del papa Francisco. El mandatario planteó: “Muchos de los que me dan clases en televisión sobre lo que debo hacer, me dicen ‘bajá la jubilaciones, descartá a los viejos’. No, ese no es el modo, el modo es cuidar a todos”.

Habló de la importancia de la calidad de vida de los adultos mayores y puso a “la felicidad” como eje de su discurso. Expresó: “La felicidad uno la busca en todo el tiempo de su vida, también cuando empieza a declinar, también en la madurez buscamos la felicidad”. Dijo que el programa que presentó “le da a los adultos mayores la posibilidad de seguir viviendo felices”.

El miércoles ya había criticado a Juntos por el Cambio, al plantear: “Ahora nos reclaman la segunda dosis de veneno”. Fue en relación a los pedidos para completar el esquema de inmunización del suero ruso contra el coronavirus. También en referencia a la presentación de la exdiputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, en la que habló de “envenenamiento”.

Habló en un acto en el sindicato La Bancaria. Mencionó la denuncia contra el exministro de Salud Ginés González García por el frustrado acuerdo con Pfizer y las acusaciones de la oposición por las vacunas contra el COVID-19. Afirmó: “Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas, se acusa de envenenador al que consigue las vacunas y cuando el envenenador consigue vacunas, le reclaman la segunda dosis de veneno”.