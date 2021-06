Las vacunas contra el coronavirus no afectan la fertilidad masculina

Desde el avance de la pandemia por coronavirus, mucho se ha hablado sobre cómo el SARS-COV-2 puede afectar a los espermatozoides. En un estudio científico publicado en enero de este año, especialistas sostuvieron que el virus puede, en algunos casos, “ser dañino para el tracto reproductivo masculino”.

Tal estudio había hallado que los hombres con coronavirus mostraban un “aumento significativo en la inflamación y el estrés oxidativo de los espermatozoides” de los pacientes más graves. El virus, en aquellos casos analizados, también había impactado de manera negativa en la concentración, la movilidad y la forma de los espermatozoides.

Allan Pacey, profesor de Andrología en la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, le había explicado a la CNN que el coronavirus puede impactar en el sistema reproductivo masculino, porque “los receptores ACE2 (los mismos que utiliza el virus para acceder a los tejidos del pulmón), también se encuentran en los testículos”.

Sin embargo, aclaró que hay medicamentos que se usan para tratar la fiebre, el coronavirus y la obesidad que también puede impactar en la calidad de los espermatozoides y su conteo. Al respecto, reveló: “Sabemos que algunos virus como el Zika o el Ébola pueden permanecer en los testículos durante un largo período, mucho después de que el hombre se haya recuperado de ellos. Por lo tanto, debemos estudiar a los hombres a más largo plazo para saber si este también es el caso del COVID-19”.

Las vacunas, ¿afectan la fertilidad masculina?

La buena noticia es que no. A pesar de que el SARS-CoV-2 sí puede hacerlo en los casos de hombres con cuadros graves de la enfermedad, las inoculaciones -por lo menos con la Pfizer y Moderna- no repercuten en la fertilidad masculina. Así lo aseguró un estudio científico publicado en la revista JAMA, que confirmó que las vacunas no alteran el conteo de espermatozoides ni su calidad en jóvenes saludables. Además, entre otras cosas, señaló que el COVID-19 no se transmite por vía sexual.

Para llegar a esa conclusión, los científicos analizaron las muestras de semen de 45 hombres de entre 25 y 31 años, sin problemas previos de fertilidad. Las muestras se tomaron antes de que se les aplicara la primera dosis de la vacuna Pfizer o Moderna y setenta días después de la administración de la segunda dosis. Posteriormente, se analizó el semen de los voluntarios a modo de determinar el “volumen de esperma, la concentración, la motilidad y el conteo total de espermatozoides”.

Ranjith Ramasamy, autor del estudio y director de Medicina y Cirugía Reproductiva Masculina del Sistema de Salud de la Universidad de Miami, le dijo a CNN: “No encontramos cambios en los parámetros del esperma en los hombres jóvenes y sanos que estudiamos y que recibieron ambas dosis de la vacuna de ARNm”. No obstante, aclaró que no se analizaron el efecto de las vacunas de Johnson & Johnson ni la AstraZeneca (ambas fabricadas con adenovirus, es decir, que utilizan otro virus diferente para transportar la proteína espiga), aunque no estima que haya muchas diferencias. “Pensamos que el mecanismo de funcionamiento de estas vacunas ARNm es bastante similar pese al material genético diferente, por lo que -basados en la biología-, no creemos que haya nada diferente con las otras dos vacunas”, sostuvo el autor de la investigación.

Por su parte, David Cohen, codirector médico del Instituto de Reproducción Humana en Chicago (que no participó de la investigación), le confesó a CNN que la evidencia del estudio científico es muy “alentadora y tranquilizadora: “Ahora, sabemos con certeza que el riesgo de que la inmunización comprometa el conteo de espermatozoides es extremadamente bajo”.

Lo mismo sostuvo Pacey: “Estos son datos tranquilizadores que sugieren que la calidad del esperma no se altera significativamente al recibir dos dosis de una de las vacunas de ARNm nuevas contra el covid. Espero que esto brinde tranquilidad a aquellos hombres que puedan estar preocupados por su fertilidad si aceptan uno de estos tipos de vacunas”.